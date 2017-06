Philippe Poutou à Dijon le 27 juin

Philippe Poutou, candidat du NPA à la dernière élection présidentielle sera de passage à Dijon le 27 juin prochain pour débattre de questions d'actualité notamment sur la réforme du droit au travail

Philippe Poutou sera à Dijon le 27 juin prochain, salle Chambelland, 8 rue Olympe de Gouges, à partir de 20 h 00 . Il échangera avec les participantes et participants sur les évolutions politiques récentes et les réponses proposées par le NPA. Les questions liées au droit du travail et aux ordonnances annoncées par le nouveau gouvernement. On y parlera également de l’état d’urgence et du projet de loi sécuritaire, mais aussi de la situation des migrants.