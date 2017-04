Philippe Poutou en campagne à Clermont-Ferrand

Le candidat du NPA a fait étape à Clermont-Ferrand ce jeudi soir à dix jours du 1er tour de l'élection présidentielle. Il a rassemblé environ 300 personnes salle Leclanché.

Philippe Poutou fait simple. Pas de mise en scène pompeuse ou de musique triomphale pour monter sur scène; il arrive les mains dans les poches, évidemment sans cravate mais avec son désormais célèbre tee-shirt. Auparavant, il avait donné une conférence de presse assis sur la table qu'il avait conclu d'un "c'est cool" une fois les questions terminées.

Devant lui, plusieurs caméras et micros. Philippe Poutou reconnait que son statut a changé: d'abord depuis qu'il a obtenu les 500 parrainages nécessaires pour être candidat et encore plus depuis que le respect des temps de parole lui ont offert l'accès aux médias. Enfin et surtout, Philippe Poutou avoue que le débat télévisé du 4 avril entre tous les candidats a été un tournant dans sa campagne. Ses piques lancées à François Fillon et Marine Le Pen sur les affaires lui ont apporté une notoriété nouvelle et un capital sympathie.

Pour autant, le discours ne change pas. Le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste rappelle que le système capitaliste détruit tout et doit disparaître. Il sait bien qu'il ne sera pas élu mais selon Philippe Poutou, la campagne électorale a l'avantage de faire prendre conscience aux gens du ras le bol et de la colère qui règnent dans la société. Il prend l'exemple de la situation en Guyane où la grève générale est pour lui un signal fort qui doit être entendu.

Dans la salle, il y avait des militants mais aussi des curieux, intéressés par les idées de Philippe Poutou, interrompu régulièrement pas des applaudissements. Seul petit moment de flottement lors de cette réunion, l'intervention de personnes malentendantes qui ont demandé un traducteur en langage des signes. Il n'y en avait pas. Philippe Poutou s'est excusé mais les personnes ont quitté la réunion en baissant le pouce.