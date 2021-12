Philippe Poutou en meeting à Grenoble pour sa troisième campagne présidentielle

Philippe Poutou est candidat pour la troisième fois à la Présidence de la République. Il a été investi par son parti, le NPA. Avant son meeting à la Maison du Tourisme de Grenoble, ce mercredi soir, à 20 heures, il a tenu une conférence de presse dans un café du centre-ville. "On ne pourra sans doute pas accueillir tout le monde, ce soir" se réjouit-il. "Déjà à Lille, on a dû refuser du monde. On va devoir trouver des salles plus grandes. Mais c'est plutôt bon signe"

Trouver les 500 parrainages

Philippe Poutou, qui est aussi élu à la ville de Bordeaux, est en pleine recherche de ses 500 parrainages, aidés par les militants. "Jusqu'à présent, on a toujours stressé, mais on y est toujours arrivé à la dernière limite et on espère que cette fois-ci, ça va aussi se passer comme ça. Mais le risque est réel de ne pas y arriver. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on le peut, on lance un appel aux élus. On vise les petites communes. Celles et ceux qui pensent qu'on est utile ou légitime et que _c'est important pour la démocratie_, on les encourage à nous parrainer. C'est compliqué pour nous, mais c'est compliqué aussi pour les élus parce que c'est rendu public. Alors, ils ont toujours un peu peur que le choix d'une candidature, ça leur complique la vie dans leur conseil municipal ou auprès de leurs habitants, ou tout simplement que ça complique leurs rapports politiques avec les députés, le conseil départemental ou la Région, qui donnent des subventions et donc ils sont dans une situation inconfortable. Mais on essaie quand même de les convaincre."

La crainte d'une fascisation de la campagne présidentielle

Philippe Poutou se dit inquiet de la fascisation, selon lui, de la campagne présidentielle. "Dans la vie quotidienne, on voit des groupuscules d'extrême droite qui prennent confiance grâce à cette parole qui est libérée et qui, eux aussi, s'organisent et frappent. On a vu les images du meeting de Zemmour, au cours duquel des militants antiracistes ont été tabassés et des journalistes pris à partie. Donc on est dans cette inquiétude là, mais en même temps on se dit qu'on a intérêt à se battre, à s'organiser. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir comment on peut en appeler à une mobilisation unitaire antifasciste contre les idées réactionnaires, à traverse une remobilisation des forces de gauche, politiques et sociales, syndicales, associatives."

Philippe Poutou, avec les militants qui l'ont aidé à organiser le meeting de Grenoble © Radio France - Véronique Pueyo

Redonner espoir en sortant du système capitaliste

Et en même temps, Philippe Poutou se dit lucide, l'union de la Gauche n'est pas pour demain. "La gauche qu'on dit institutionnelle, la gauche de gouvernement, elle a tellement renié ses idées, elle a tellement trahi, tellement mené des politiques de droite une fois qu'elle était au pouvoir et qu'elle avait les moyens de faire autre chose, qu'elle _s'est complètement discréditée_. Mais au-delà de ce discrédit, c'est qu'il n'y a plus d'espoir dans le changement de société. Il y a une sorte de résignation très forte dans la population et nous, on essaie par cette candidature-là de faire entendre une autre voix."

"On dit aux gens de relever la tête, de retrouver de la confiance. On va se battre ensemble et on va défendre des augmentations de salaires, des embauches dans les services publics, les hôpitaux. Et puis on milite pour l'accueil des migrants et on va apporter des réponses politiques à la crise environnementale. La seule façon de se sortir de cette crise-là, c'est de sortir de ce système capitaliste où les ultras-riches sont encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Redonner de l'espoir, c'est un peu le message qu'on veut faire passer." Le Nouveau Parti Anticapitaliste, qui se revendique de l'extrême-gauche, compte en France 1200 adhérents dont 40 en Isère.