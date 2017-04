Présidentielle 2017 - Philippe Poutou: "Je ne suis pas un politicien classique"

Le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) était l'invité de France Bleu Gironde ce mercredi. Après sa performance d'hier lors du débat télévisé sur CNews et BFM Télé, Philippe Poutou revient sur ses prises de position et sur ses perspectives pour la suite de la campagne.

France Bleu Gironde: Marine Le Pen dit que vous vous êtes cru au cirque hier soir que lui répondez-vous ?

Philippe Poutou: Ce n’est peut-être pas habituel, j’ai juste essayé de défendre ce que nous on avait envie de défendre à ce moment-là. On avait évidemment envie de dire ce qu’on pense des affaires.

Est-ce que vous aviez prévu d’être aussi offensif ou est-ce que c’est venu sur le moment ?

Tout ne se prévoit pas comme ça c’est pas possible, mais on savait ce qu’on avait envie de dire quand même : défendre nos idées et s’attaquer aux affaires et à cette corruption des politiciens. Après la manière dont ça se passe exactement ça vient sur le coup, parce que par exemple à un moment Marine Le Pen répond, ça démarre aussi comme ça. Donc non la forme exacte, ça ne se prépare pas mais par contre oui le contenu de ce qu’on avait envie de dire évidemment qu’on l’a préparé.

On vous entend souvent, et hier encore avant le débat, dénoncer la politique spectacle, est-ce que finalement ce n’est pas un peu le jeu que vous avez joué aussi ?

Si dire ce que l’on pense avec mon style, c’est du spectacle, bah oui.. On me reproche souvent ça, ce côté un peu direct. Mais on me dit aussi que c’est bien , que ça ne suit pas les formes classiques. C’est ce que je pratique en permanence, je ne suis pas un politicien classique. Je n’ai pas les formes de langage habituelles. Mais ce qui compte c’est de discuter plus du contenu que de la forme.

Pour vous, candidat du NPA, est-ce qu’il a eu une utilité ce débat hier soir ?

Je pense que ça ne change pas grand-chose les débats comme ça parce qu’il n’y a pas eu vraiment de débat en réalité. Il y a eu quelques échanges houleux qui finalement ont permis de montrer qu’il y a des différences. Mais non je ne crois pas que ça va changer quoi que ce soit. Il reste deux semaines et demies de campagne, nous on va continuer à faire ce qu’on a envie de faire, c’est-à-dire essayer de montrer qu’il y a d’autres politiques possibles, que l’on peut relever la tête, qu’on n’est pas obligé de subir à la fois la crise et les politiques libérales. On veut aussi démontrer qu’on peut faire de la politique nous-mêmes, avoir des idées et puis essayer de préparer une autre perspective, dans notre camp social, c’est ça qui compte et on va continuer comme ça.

J'aimerais que ce que l'on dit soit entendu et que cela se voit à travers le vote

Est-ce que vous sentez une différence par rapport à la campagne de 2012 que vous aviez déjà menée ? On dit que celle-ci est beaucoup plus crispée vous le sentez aussi ?

Je pense que c’est plus dur mais c’est plus dur à tous les niveaux. C’est vrai qu’il y a une campagne particulière avec les affaires déjà, ça change un peu le ton. Et puis la crise est plus grave aujourd’hui, la société est beaucoup plus tendue, beaucoup plus violente. Même la situation internationale, avec Trump, avec Poutine. On est quand même dans un monde beaucoup plus dur et c’est vrai que c’est inquiétant d'imaginer comment les choses peuvent évoluer. Dans ce contexte-là, la campagne est plus dure, c’est pour ça qu’il y a une forme d’urgence. Nous là-dedans, on a l’impression que c’est beaucoup plus important de faire entendre ce qu’on a à dire et puis d’essayer de défendre une perspective plus joyeuse, avec de l’espoir. C’est pour ça que la Guyane de ce point de vue la ça représente quelque chose d’important : Une population qui se soulève, qui se met en colère qui fait une grève générale qui bloque et qui essaie de mettre en avant l’urgence de défendre les services publics, le pouvoir d’achat, les conditions de vie des gens. Il y a une vraie urgence, plus ça va, plus c’est dur, et plus nous, on a envie de le dire très fort.

Est-ce que vous pensez que, dans les prochaines semaines, vous pouvez faire décoller les intentions de vote pour vous ?

J’aimerais bien qu’il se passe quelque chose quand même, que ce que l’on dit soit entendu et que ça se voit à travers le vote.

Qu’est ce qui manque, selon vous, pour que ce soit entendu ?

On ne sait pas, c’est quelque chose que l’on ne maîtrise pas. C’est vrai qu’il y a toujours eu un paradoxe: c’est-à-dire qu’en fait il y a toutes les raisons de se révolter et il y a toutes les raisons de penser que le système économique actuel est profondément injuste. Même si nos idées suscitent de la sympathie, le vote ne change pas. Peut-être que pour cette élection, on aura quelque chose qui va être un peu mieux pour nous. L’un peu mieux pour nous, c’est nous donner confiance, et c’est aussi donner un message à tout le monde : A un moment donné la population peut se mettre en colère. Et puis elle peut montrer qu’elle est d’accord avec cette idée qu’on va s’en occuper nous-même de tout ça. C’est aussi ça qu’on espère.