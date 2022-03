Présidentielle 2022 : pour Philippe Poutou candidat du NPA, "il faut reconstruire une gauche de combat"

Le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste estime que Jean-Luc Mélenchon pour LFI, a très peu de chance d'accéder au second tour de la présidentielle. Et il réclame un débat à gauche pour la suite. "On n'est pas des adversaires de Jean-Luc Mélenchon mais on est un bout de la gauche radicale".

Philippe Poutou réclame un vrai débat démocratique à 20 jours de l'élection présidentielle 2022. Le Bordelais sous les couleurs du Nouveau Parti Anticapitaliste a lancé un appel aux cinq autres candidats de gauche, pour avoir un véritable échange à la télévision entre tous les candidats et pas un succession d'interventions. Sans réponse "pour l'instant". Mais c'est "surtout à gauche qu'on a besoin d'un débat à gauche, pour la suite" confie Philippe Poutou, "parce qu'on sent bien qu'on est mal barré dans cette élection là. Les favoris sont la droite extrême ou l'extrême droite". "Le camp des opprimés a besoin de relever la tête" dit-il. "On parle beaucoup de cette gauche divisée et émiettée. Il faut reconstruire une gauche de combat".

Sur la démonstration de force de Jean-Luc Mélenchon place de la République à Paris devant 100 000 partisans ce dimanche et l'appel à l'union populaire pour l'aider se propulser au second tour comme l'a dit le candidat de la France Insoumise, ce lundi matin, Philippe Poutou rétorque que "chacun revendique son vote utile. Jean-Luc Mélenchon a l'avantage d'être le plus gros à gauche et d'avoir une chance, mais elle est "très très faible".

C'est la troisième fois que Philippe Poutou représente le NPA à la présidentielle après 2012 et 2017. Il avait recueilli 1,09% des suffrages il y a 5 ans.