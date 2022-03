Philippe Poutou revendique ses 500 parrainages, ses militants dans l'Indre soulagés

Moins de 24 heures pour obtenir les 500 parrainages. Les candidats ont jusqu'à ce vendredi 4 mars 18 heures pour présenter leurs signatures. Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, Philippe Poutou, encore à la traîne il y a quelques jours, assure qu’il est finalement parvenu à rassembler les 500 parrainages. Ses soutiens dans l'Indre sont soulagés.

Un système de parrainage qui ne satisfait pas

Un soulagement en demi-teinte. "C'est un soulagement parce que ça fait huit mois qu'on est sur les routes, qu'on passe nos week-end et nos congés à aller embêter des maires, raconte Antoine Godon, militant du NPA dans l'Indre. Personne n'est satisfait de ce système de parrainage".

Le NPA préférerait la mise en place de parrainages citoyens. "Ça permettrait de libérer les maires qui ont l'impression qu'on ne va les voir que pour les parrainages et qu'ils sont complètement oubliés de la scène politique le reste du temps, poursuit le militant. On trouverait ça plus juste de simplement demander aux citoyens qui ils veulent comme candidats".

Une récolte plus difficile qu'en 2017

Par rapport à la précédente élection présidentielle, les militants du NPA ont eu plus de mal à rassembler les 500 signatures. "ll y a cinq ans, beaucoup de maires n'avaient pas compris que leurs noms étaient publiés quand ils nous parrainaient, ça les a refroidi, ils ne veulent pas être affiliés à un parti politique ou à un candidat alors qu'ils sont sans étiquette", explique Antoine Godon.

Autre problème : la multiplicité des candidatures. "Il y a cinq ans, des élus du Parti communiste ou du PS nous avaient parrainé mais cette année, ils ne l'ont pas fait, regrette-t-il. Le PS avait plusieurs candidatures, les signatures sont allées chez Taubira et Hidalgo".