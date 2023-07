Philippe Ribot, président des maires du Gard : "un problème d'autorité, de respect qu'il faudra bien résoudre"

Philippe Ribot, Maire de Saint-Privat-des-Vieux et président de l'Association des maires de France pour le Gard

Le bilan des interpellations est revu à la hausse, mais une sixième nuit d'émeutes en France s'est avérée dans l'ensemble, beaucoup plus calme : 157 émeutiers arrêtées, dont quatre à Nîmes : des mineurs de 16 à 17 ans, pour avoir tenté d'incendier l'école primaire Edgar-Taillade. Des feux de poubelles, aussi, recensées, également, dans la ZUP Sud, recensés par la police. Police, qui en France, déplore trois agents blessés, ce dimanche. Après un week-end marqué par tentative d'assassinat à la voiture bélier incendiaire, au domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (dans le Val-de-Marne), Philippe Ribot était l'invité en direct du 8h30 de France Bleu Gard Lozère ce lundi matin.

"L'ensemble des gens qui réfléchissent sont inquiets"

Philippe Ribot, maire de Saint-Privat-des-Vieux et président de l'Association des maires de France, pour le Gard : "Une poignée de délinquants qui mettent certains quartiers à feu et à sang, c'est extrêmement choquant.. (..) On ne comprend pas qu'on puisse s'attaquer à certaines mairies, là c'est l'incompréhension qui règne (..) il faut dire stop, stop à cette anarchie, à la casse de magasins."

"Il faut qu'on revienne à l'autorité à tous les niveaux de la société : à l'école, dans les transports en commun, dans la rue, poursuit-il. Il faut un regain d'autorité. En arriver à ce que le respect reprenne sa place. Le respect des règles. Des choses simples, mais qui vont être compliquées à réinstaurer et à faire appliquer (...) Les institutions, à un moment donné, ne peuvent pas tout réguler, l'ensemble des problèmes de la société. Surtout les maires. Même si nous sommes au front tous les jours."

'Bien sûr, on est inquiet. L'ensemble des gens qui réfléchissent sont inquiets. Il y a un mal-être, un malaise profond. Ce genre de choses est amené à se reproduire. Malgré les moyens qu'on met en France pour régler les problèmes, il y a aussi un problème d'autorité, de respect, qu'il faut bien résoudre. Je ne sais pas par quel moyen, mais il faudra tous s'y mettre".

