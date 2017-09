VIDEO - Philippe Richert abandonne la présidence de la région Grand Est

C'est désormais officiel, Philippe Richert (LR) a démissionné de son poste de président de la région Grand Est. L'ancien ministre l'a annoncé ce samedi 30 septembre. Il met fin à 35 ans de carrière politique.

"C'est un moment un peu particulier qui nous réunit. Je suis très heureux de ce moment de partage, même si évidemment il y a de l'émotion, on ne tourne pas une page de 35 ans même volontairement, sans que cela laisse des traces". Philippe Richert a annoncé ce samedi 30 septembre qu'il démissionnait de son poste de président de la région Grand Est. L'ancien ministre a officialisé la rumeur qui courait depuis plusieurs jours, lors d'un discours de près d'une heure dans le hall de la maison de la région. Les 104 élus de la majorité (LR-UDI) étaient invités à assister à ce moment.

L'ancien ministre "se retire de toutes ses fonctions électives. Je resterai en retrait et je ne ferai plus de commentaires". Il a terminé son discours étranglé par l'émotion "je vous fais confiance, j'ai décidé de partir, n'oubliez pas de travailler ensemble". Il a été applaudi de longues minutes.

Philippe Richert est revenu longuement sur les circonstances de son élection à la présidence de la région Grand Est. Il a expliqué une nouvelle fois sa candidature, pour faire barrage au Front national. Cette partie du discours a été très applaudie par les élus présents.

"Oui, j'ai été de ceux qui ont manifesté contre la fusion des régions et je ne le regrette pas, mais quand le conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de réforme des régions, je savais que ça se mettrait en place et je ne voulais pas le FN remporte la région. Je ne regrette pas d'avoir été candidat et que Monsieur Philippot n'ait pas gagné".