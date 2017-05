Philippe Richert, président du Grand Est, sonne le rassemblement de la droite et du centre pour les législatives

Le président Les Républicains de la région Grand Est, Philippe Richert, appelle la droite et le centre à s'unir pour remporter les élections législatives de juin prochain. Tout comme Frédéric Bierry, président du Bas-Rhin.

"Je veux féliciter Emmanuel Macron pour sa victoire. C’est une nouvelle période qui s’ouvre où tout est encore à écrire." Voilà la première réaction de Philippe Richert dans un communiqué dimanche 7 mai, après la victoire du candidat d'En Marche au second tour de l'élection présidentielle. Mais le président Les Républicains de la région Grand Est a déjà en ligne de mire les élections législatives de juin prochain :

Pour la droite et le centre, il faut désormais se concentrer sur les élections législatives, qui sont celles de tous les possibles, et où il nous faut porter, devant nos concitoyens un projet qui réponde aux défis nombreux qui se posent à la France.

"C’est en étant unis et cohérents qu’une majorité parlementaire de droite et du centre pourra se constituer pour conduire les réformes attendues", conclut Philippe Richert.

Il faut aujourd'hui se concentrer sur les élections #Legislatives Nous devons être porteur d’un projet clair et d’une démarche éthique. — Philippe Richert (@PhilippeRichert) May 7, 2017

Même son de cloche du côté du président du conseil départemental du Bas-Rhin. Dans un communiqué, Frédéric Bierry analyse la victoire d'Emmanuel Macron comme "un sursis, une injonction à agir" et appelle à une "rupture claire et nette avec la politique menée au cours des cinq dernières années par les socialistes et François Hollande". Et d'ajouter :

La rupture ne sera rendue possible que si l’union de la droite et du centre remporte clairement les élections législatives des 11 et 18 juin. Pour gagner, nous avons besoin d'être unis.

