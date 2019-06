Philippe Vardon candidat RN aux municipales à Nice

Nice, France

Cette fois ça y est la course est lancée ! A un an des municipales, Philippe Vardon, officiellement candidat à Nice sous les couleurs du Rassemblement National. Il l'a annoncé ce mardi matin sur France Bleu Azur. Le vice président régional du parti de Marine Le Pen, conforté par les résultats aux Européennes avec 28 % des suffrages à Nice, s'engage sous les couleurs du parti arrivé en tete aux dernières sur Nice pour ces Européennes. Il revient sur son passé, sur ses deux échecs aux dernières municipales (moins de 5% des suffrages à chaque fois) présente également son programme pour plus de forces de l'ordre et moins de "bétonisation" à Nice.

Les municipales sont prévues en mars 2020