Philippe Vardon porte plainte contre Benoît Kandel après la divulgation de son adresse personnelle

"Je vais sans doute devoir faire surveiller ma maison voire déménager", Philippe Vardon était encore très remonté au téléphone, en début d'après-midi, après avoir déposé plainte contre Benoît Kandel pour "divulgation d'une correspondance personnelle" et "mise en danger de la vie d'autrui".

Adversaire et concurrent de Philippe Vardon dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes,- investi par le Rassemblement National-, Benoît Kandel a publié, sur les réseaux sociaux, le courrier d'exclusion du RN de Philippe Vardon. Sur cette lettre, on voit apparaitre l'adresse du domicile du conseiller municipal d'opposition de la Ville de Nice.

Benoît Kandel évoque une erreur. "Je m'excuse, on l'a corrigé. Je tiens à rappeler, néanmoins, que la campagne électorale se joue sur le terrain et non au tribunal", a-t-il réagit.