Philippe Vardon signe enfin chez Reconquête

C'était certes un secret de polichinelle, mais fallait-il encore que ce soit officiel. Ca l'est depuis ce lundi. Philippe Vardon, conseiller régional, élu sous l'étiquette FN, puis RN est désormais passé chez chez Eric Zemmour. Le niçois a longtemps joué les personnage incontournable de l'ex FN puis du Rassemblement National dans les Alpes-Maritimes. Il avait surtout participé à la campagne de 2017 de Marine Le Pen. Mais en 2022, l'ex d'Unité Radicale et de Nissa Rebela s'est lassé de sa famille. Lors de la dernière campagne présidentielle, il se fait alors discret. Il hésite à franchir le pas. Idem lors des élections municipales, qui le voient partir seul, sans étiquette. En froid avec les élus et désormais décideurs azuréen du RN, Philippe Vardon a donc, cette fois-ci, décidé de passer de l'autre côté. "C'est dans notre région et même notre département que Reconquête a réalisé ses meilleurs résultats. Il y a chez nous un énorme potentiel de développement pour la droite civilisationnelle et je veux y apporter ma contribution" nous a-t-il confié. Une adhésion immédiatement saluée par Marion Maréchal dans un tweet.

