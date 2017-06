PHOTO - Découvrez le portrait officiel d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a publié sur Twitter son portrait officiel de président de la République, ce jeudi. Le cliché sera accroché dans toutes les mairies de France.

Cinq semaines après son élection, Emmanuel Macron a dévoilé ce jeudi sur Twitter son portrait officiel de président de la République, qui sera accroché dans toutes les mairies de France. Une photo prise par Soazig de la Moissonnière, photographe de la présidence.

Le chef de l'Etat pose en costume sombre, cravate bleue, les deux mains sur son bureau, contre lequel il s'appuie et qui comporte un livre ouvert, un exemplaire de la Pléiade, et une horloge. A côté du livre, derrière la main droite du président, deux téléphones portables, sur lesquels se reflète un coq. Derrière lui, une fenêtre ouverte donne sur le jardin de l'Elysée. Les drapeaux français et européens encadrent Emmanuel Macron, au centre du cliché.

Dans la foulée, la conseillère presse et communication de l'Élysée Sibeth Ndiaye a posté sur son compte Twitter une vidéo des coulisses de cette séance de prise de vue.

Intérieur et extérieur, une première

La photographie va désormais remplacer celle de François Hollande, qui avait choisi les jardins de l'Élysée en 2012. Le palais présidentiel apparaissait derrière lui, au loin. Idem pour les drapeaux français et européens, fondus dans le décor en arrière-plan. Pas de drapeau européen, en revanche, pour Jacques Chirac en 1995.

Portraits de Jacques Chirac et François Hollande. - Bettina Rheims / Raymond Depardon

Avec Emmanuel Macron, c'est la première fois qu'un portrait officiel fait apparaître à la fois l'intérieur et l'extérieur du palais présidentiel. La plupart des chefs d'État de la Ve République ont en effet choisi la bibliothèque de l'Élysée.

Les portraits officiels de Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. - Jean-Marie Marcel / François Pages / Gisèle Freund / Philippe Warrin

En 1974, Valéry Giscard d'Estaing avait exploser les codes du genre après avoir fait campagne sur sa jeunesse et sa modernité. Le chef de l'État s'était fait prendre en photo en plan poitrine, devant un drapeau français.