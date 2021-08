PHOTOS : A Reims, encore quelques mois d'attente avant de profiter des basses promenades

En cette fin août, la mairie de Reims a tenu à faire un point sur les travaux des basses promenades, dont la fin est prévue au début de l'année 2022. Cet espace de 5 hectares et demi, aménagé avec jeux pour enfants et points d'eau, permettra de relier les hautes promenades au parc de la patte d'oie.

A ce stade, il faut encore un peu d'imagination pour se rendre compte parfaitement de ce à quoi ressembleront les basses promenades, à Reims. Les engins de chantier sont encore en action, les allées ne sont pas terminées et certaines zones à peine défrichées : "Il reste notamment toutes les plantations, à part les 250 arbres qui ont déjà été plantés", explique Mickaël Mugnier, de l'atelier Osty et associés paysagiste, "L'éclairage est en place, les fontaines sont bien avancées. Il nous reste essentiellement des plantations et des sols à faire".

Il faut dire que la météo de cet été n'a pas aidé l'avancée des travaux, qui ont pour le moment 17 jours de retard. "Les basses promenades devraient accueillir le public début 2022", affirme la mairie de Reims.

Les ouvriers sont encore au travail afin de finir les travaux pour début 2022 © Radio France - Aurélie Jacquand

Il reste encore des milliers de plantations et des sols à faire © Radio France - Aurélie Jacquand

Les basses promenades de Reims, classées depuis 1932, offriront 5 hectares et demi, dont 9 000 mètres carrés de gazon aux promeneurs. Des jeux pour enfants, des fontaines, des bassins d'eau, ont été installés. Selon Mickaël Mugnier, de l'atelier Osty et associés paysagiste, "Il s'agissait de redonner une cohérence aux hautes et aux basses promenades, grâce aux sols ou encore au mobilier".

Les éclairages sont en place, tout comme les fontaines, même si elles ne sont pas encore mises en eau © Radio France - Aurélie Jacquand

L'autre enjeu était de relier les promenades au parc de la patte d'oie, sans supprimer la circulation des voitures. "On pourra toujours arriver de la voie Taittinger ou de la place d'Erlon, mais les voitures circuleront en alternance, grâce à un système de feux". Quant aux piétons, ils pourront à nouveau passer sous la porte de Paris. "Elle enfin rouverte", se réjouit Mickaël Mugnier.

Les promenades seront enfin reliées au parc de la patte d'oie © Radio France - Aurélie Jacquand

Des jeux pour enfants digne d'un site d'accrobranche sont déjà en place © Radio France - Aurélie Jacquand

Il ne reste plus que les sols à faire sous les jeux pour enfants © Radio France - Aurélie Jacquand

Pour compléter l'ensemble, un parking de 380 places sera ensuite construit là où se trouve le commissariat de police, pour compenser les places qui se trouvaient sur les Promenades. "L'objectif est que les visiteurs se garent dès qu'ils entrent dans la ville, pour ensuite se promener à pied", conclut le maire de Reims Arnaud Robinet.