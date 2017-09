PHOTOS - Bain de foule pour Emmanuel Macron à Marseille

Emmanuel Macron, accompagné notamment du président du Comité international olympique Thomas Bach, a visité ce jeudi les installations qui accueilleront les Jeux olympiques à Marseille en 2024. Le chef de l'État en a profité pour saluer les marseillais sur le Vieux-Port.

De retour de New-York, où il participait à l'assemblée générale des Nations Unis (ONU), Emmanuel Macron a visité les installations qui accueilleront les épreuves de voile des Jeux olympiques 2024 à Marseille.

Accompagné de la ministre des Sports Laura Flessel, du président du Comité international olympique Thomas Bach, de Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des JO 2024 et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, le chef de l'État a rencontré des athlètes sur le futur site olympique du Roucas Blanc.

Emmanuel Macron sur le futur bassin olympique du Roucas Blanc © Maxppp -

Le bassin nautique du Roucas Blanc où auront lieu les compétitions de voile © Radio France - Tony Selliez

"Ces jeux seront les Jeux de toute la France et de tous les Français" (Emmanuel Macron)

Après avoir signé des autographes sur des tee-shirts d'enfants du club de voile du Roucas Blanc, Emmanuel Macron a insisté : "Ces jeux seront les Jeux de toute la France et de tous les Français". De son côté, Tony Estanguet a expliqué que "le président voulait tout de suite après l'obtention des Jeux envoyer un signal fort, qu'ils ne sont pas que pour les Parisiens".

Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des JO-2024 © Radio France - Tony Selliez

Un bassin nautique reconnu mondialement

Tony Estanguet a ajouté que le bassin de Marseille est reconnu "mondialement" et a accueilli "beaucoup de régates". "Les premiers spectateurs seront à 100 mètres du premier bateau, on ne peut pas faire mieux", a précisé Didier Reault, adjoint au maire délégué à la mer et au nautisme, chargé de la visite guidée.

"Très heureux" de recevoir Emmanuel Macron, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin a dit attendre des "retombées énormes pour la ville".

Bain de foule sur le Vieux-Port et photos avec les élus

L'arrivée d'Emmanuel Macron sur le Vieux-Port © Radio France - Tony Selliez

Photo avec les élus marseillais © Radio France - Tony Selliez

Emmanuel Macron s'est ensuite dirigé vers la mairie de Marseille à bord d'une vedette des affaires maritimes. Après un entretien avec le maire de Marseille, le chef de l'État est allé à la rencontre des Marseillais sur le Vieux-Port avant de rentrer à Paris.