PHOTOS - Découvrez les nouveaux élus et conseillers municipaux de Poitiers

Il était temps de faire les présentations. Trois semaines après la victoire surprise de Léonore Moncond'huy, les poitevins peuvent enfin mettre des visages sur les nouveaux élus de Poitiers. Les quinze adjoints et les vingt-et-uns conseillers délégués ont été officiellement présentés à la presse ce lundi 20 juillet, quelques heures avant le premier conseil municipal de la mandature.

Ombeline Dagicour – 1ère adjointe

Adjointe à la démocratie locale, à l’innovation démocratique et à l’engagement citoyen

Ombeline Dagicour – 1ère adjointe © Radio France - Mairie de Poitiers

Enseignante âgée de 33 ans, Ombeline Dagicour est docteure en histoire contemporaine. Nommée première adjointe de la mairie de Poitiers, c'est elle qui aura notamment la responsabilité de mettre en place le fameux Référendum d'initiative locale.

Stéphane Allouch – 2ème adjoint

Adjoint au personnel et au Dialogue social

Stéphane Allouch – 2ème adjoint © Radio France - Mairie de Poitiers

Agé de 48 ans, Stéphane Allouch, père de deux enfants, est chef du service patrimoine naturel au sein de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. "Je souhaite que nous menions de grands chantiers sur la formation et le bien-être au travail".

Hélène Paumier – 3ème adjointe

Adjointe aux Écoles publiques

Hélène Paumier – 3ème adjointe © Radio France - Mairie de Poitiers

Enseignante en lettres et culture numérique au lycée LP2I de Jaunay-Marigny, Hélène Paumier, nouvelle adjointe en charge des écoles publiques, veut "une éducation qui ne soit pas une gare de triage". Militante féministe et membre d'une troupe de théâtre, elle souhaite végétaliser les cours d'école mais le premier chantier à venir consiste à "assurer une rentrée scolaire sereine et sécurisée" dans le contexte épidémique.

Robert Rochaud – 4ème adjoint

Adjoint au Budget et aux Finances

Robert Rochaud – 4ème adjoint © Radio France - Mairie de Poitiers

Grand-père, élu pour la première fois à Poitiers en 1995, adjoint depuis 2001, Robert Rochaud, 65 ans, est un retraité de France Télécom. Résidant à Beaulieu, il est le nouvel adjoint au budget et aux finances. "Que la collectivité montre l'exemple avec un patrimoine à énergie positive".

Elisabeth Naveau-Diop – 5ème adjointe

Adjointe au Logement et à la lutte contre l’habitat insalubre

Elisabeth Naveau-Diop – 5ème adjointe © Radio France - Mairie de Poitiers

Habitante du quartier des Rocs, dans l'ouest de Poitiers, Elisabeth Naveau-Diop était sans emploi lors de la campagne électorale. Cette mère de famille affirme disposer de 15 ans d'expérience professionnelle dans la culture, l'éducation et la solidarité internationale. Parmi ses premiers chantiers à venir, "la mise en place d'un permis de louer", "ce n'est pas une punition pour les propriétaires", assure-t-elle.

Vincent Gatel – 6ème adjoint

Adjoint Ville Accueillante (Administration générale)

Vincent Gatel – 6ème adjoint © Radio France - Mairie de Poitiers

Ayant fait carrière dans le théâtre comme acteur, administrateur et directeur, Vincent Gatel, ex candidat aux élections européennes de 2019 sur la liste de Benoît Hamon, veut "faire de Poitiers une ville accueillante pour ses habitants et pour les réfugiés".

Coralie Breuille-Jean – 7ème adjointe

Adjointe aux Solidarités et au Centre Communal d’Action Sociale

Adjointe aux Solidarités et au Centre Communal d’Action Sociale © Radio France - Mairie de Poitiers

Animatrice sociale, militante du Parti communiste français depuis 2007, Coralie Breuillé-Jean devient adjointe aux Solidarités et au Centre communal d'action sociale. Sa volonté première est de dresser "un bilan de ce qui a été fait les 12 dernières années mais aussi et surtout un bilan de la crise sanitaire (...) qui a fragilisé la situation de celles et ceux qui vivaient déjà dans la précarité".

Antoine Sureaud – 8ème adjoint

Adjoint à l’Éducation populaire et aux Maisons de quartiers

Antoine Sureaud – 8ème adjoint © Radio France - Mairie de Poitiers

"Dégoûté de la méthologie démocratique" du Parti socialiste, Antoine Sureaud, 25 ans, travailleur dans le social, a rejoint Benoît Hamon en 2007, en devenant responsable départemental de Génération.s de la Vienne. Sa première action en tant que maire-adjoint de Poitiers est de "rencontrer et d'échanger avec les différents acteurs de l'éducation populaire poitevine".

Elodie Bonnafous – 9ème adjointe

Adjointe en charge de la Restauration collective

Elodie Bonnafous – 9ème adjointe © Radio France - Mairie de Poitiers

Ayant "toujours suivi de près le secteur de la Restauration hors domicile", Elodie Bonnafous souhaite, en concertation avec les habitants, "faire émerger une ville de Poitiers pilote et engagée vers une alimentation de qualité bio et locale".

Charles Reverchon-Billot – 10ème adjoint

Adjoint aux Espaces publics, délégué aux Droits culturels

Charles Reverchon-Billot – 10ème adjoint © Radio France - Mairie de Poitiers

Professeur des écoles, directeur régionale d'une association d'éducation populaire, Charles Reverchon-Billot, 30 ans, veut "libérer les énergies". Premier chantier, le 21 septembre : "organisateur la fête de la musique qui n'a pas pu se tenir en juin avec des scènes ouvertes, dans différents lieux de la ville, avec de petites jauges de spectateurs, si et uniquement si, l'évolution de l'épidémie le permet."

Claude Thibault – 11ème adjointe

Adjointe à la Nature, la Biodiversité et aux Espaces Verts

Claude Thibault – 11ème adjointe © Radio France - Mairie de Poitiers

Doyenne du conseil municipale, mère et grand-mère, Claude Thibault est une ancienne psychologue de l'Education nationale. Ancienne bénévole à AIDES, élue EELV, cette militante active à la LPO souhaite "re-végétaliser la ville". Sa première action, "c'est l'accès à la nature pour les enfants pendant les vacances scolaires". Elle se réjouit aussi des brumisateurs installés à l’îlot Tison depuis lundi 20 juillet.

Kentin Plinguet – 12ème adjoint

Adjoint à la Jeunesse, l'insertion et la Vie étudiante

Kentin Plinguet – 12ème adjoint © Radio France - Mairie de Poitiers

Après un service civique aux Trois Cités dans une association d'insertion et de solidarité, Kentin Plinguet, 22 ans, est engagé dans une association de jeunesse. Son premier chantier est "de penser la rentrée scolaire et universitaire après la crise sanitaire que nous venons de vivre".

Julie Reynard – 13ème adjointe

Adjointe à l’Economie circulaire et à l’Economie de Proximité, Déléguée au Commerce, à l’Artisanat et aux Marchés

Julie Reynard – 13ème adjointe © Radio France - Mairie de Poitiers

Sur le site de Poitierscollectif, Julie Reynard, 42 ans, se présente comme une "entrepreneuse salariée associée d'une coopérative d'activités et d'emploi". Son premier projet, "créer un magasin test à Poitiers pour les porteurs de projets".

Amir Mistrih – 14ème adjoint

Adjoint aux Mobilités, au Stationnement, Délégué à la modernisation de l’administration

Amir Mistrih – 14ème adjoint © Radio France - Mairie de Poitiers

Ingénieur d'étude à l'Education nationale, Amir Mistrih, 43 ans, "travaille dans le domaine de la dématérialisation des processus métiers dans l'administration". Il souhaite "mettre en oeuvre des alternatives à la voiture individuelle".

Nathalie Raimbault-Hérigault – 15ème adjointe

Adjointe au Patrimoine municipal et aux ERP

Nathalie Raimbault-Hérigault – 15ème adjointe © Radio France - Mairie de Poitiers

Employée de commerce en reconversion âgée de 54 ans, Nathalie Rimbault-Herigault estime qu'il "y a beaucoup à faire pour ne frustrer personne. Je vais prendre un peu de recul et le temps de rencontrer les différents services concernés."

Les vingt-et-uns conseillers municipaux délégués