PHOTOS - Des conseils municipaux à bonne distance à l'heure du coronavirus

Ça résonne dans les salles des conseils municipaux. Certaines réunions sont délocalisées dans des endroits plus grands que les mairies pour permettre aux élus de respecter les distances sociales, en raison du coronavirus.

Les premiers conseils municipaux doivent se tenir d'ici jeudi dans les communes mayennaises où un second tour des élections municipales n'est pas nécessaire. Ces conseils ont pour but d'élire officiellement le maire et ses adjoints. 226 communes sont concernées sur 242 en Mayenne.

à lire aussi Déconfinement : le retour des conseils municipaux en Mayenne

Mais pour les communes les plus importantes en taille, les conseils ne peuvent pas se tenir en mairie. Pour respecter les gestes barrières et les distanciations sociales, les réunions ont donc été délocalisées.

Le premier conseil municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne se tient ce mardi soir à l'Espace Saint-Fiacre, à 20h. En présence d'une quinzaine d'habitants, et le port du masque est obligatoire.

A Bonchamps-les-Laval, l'élection du maire s'est tenue ce week-end, dans la grande salle des Angenoises, là aussi à bonne distance. Le maire Gwenaël Poisson a été réélu, dans des conditions particulières immortalisées par l'association AgirEnsemble à Bonchamps.

L'installation du conseil municipal de Bonchamps le 23 mai 2020. - Agir Ensemble à Bonchamps

À Méral, Richard Chamaret a été élu maire, et les conseillers municipaux avaient chacun leur table.

Et même sur les traditionnelles photos de famille, des nouvelles équipes municipales, les élus gardent leurs distances mais enlèvent leur masque.