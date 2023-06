PHOTOS - Macron à Nîmes : "Les moyens ont été renforcés pour l'été 2023" pour lutter contre les incendies

Emmanuel Macron était en visite officielle dans le Gard ce vendredi. Il était attendu sur la base de sécurité civile de Nîme-Garons où il a assisté à un entraînement dans les airs et sur terre. À l'approche d'un été qui s'annonce "très difficile", le chef de l'État est venu superviser le déploiement des nouveaux moyens de la sécurité civile annoncés après les feux de forêt massifs de 2022. Il s'agissait de "s'assurer que les décisions prises" à l'automne "sont bien mises en œuvre sur le terrain afin de bien protéger les Français", avait précisé un conseiller présidentiel.

Les moyens ont été renforcés pour l'été 2023

Emmanuel Macron a annoncé que "Les moyens ont été renforcés pour l'été 2023, nous passons de 38 à 47 appareils". Et il a ajouté, "un centre de coordination des moyens aériens a été mis en place, ici, à Nîmes. Et donc nous continuerons la montée en puissance des moyens aériens." Il a également confirmé, "on a relancé la filière des Canadair, on reprend la chaîne de production."

En octobre, après 72.000 hectares, dont 60.000 hectares de forêts, brûlés durant l'été 2022, Emmanuel Macron avait annoncé plusieurs mesures "pour prévenir les incendies et renforcer les moyens de lutte, qu'ils soient matériels ou humains", a rappelé la présidence. Le bilan d'étape : neuf appareils aériens supplémentaires dès 2023, de nouvelles colonnes de pompiers de renfort mobilisables et des progrès vers la création d'une quatrième unité militaire de sécurité civile.

C'était un "événement climatique sans précédent", un "épisode très dramatique qui a touché l'ensemble de la France" avec 50 départements concernés par des incendies, rappelle l'entourage du Président. "Il fallait changer le logiciel pour s'adapter à ces nouveaux enjeux."

Le président avait également annoncé la création d'une "météo des forêts ". Le premier bulletin devait initialement être publié jeudi 1er juin, mais il a été décalé à ce vendredi pour coïncider au déplacement du chef de l'État dans le Gard.

Largage d'un DASH sur la base de Nîmes-Garons. © Radio France - Hervé Sallafranque

La délégation avec Emmanuel Macron au pied d'un DASH sur la base de Nîmes-Garons. © Radio France - Hervé Sallafranque