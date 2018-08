En vacances au Fort de Brégançon depuis la début août, Emmanuel Macron s'est rendu à Bormes-les-Mimosas (Var) vendredi après-midi. Le président de la République a commémoré le 74e anniversaire de la libération de la ville et s'est offert son deuxième bain de foule de l'été.

Bormes-les-Mimosas, France

Ils sont venus nombreux pour l'approcher. Emmanuel Macron était à Bormes-les-Mimosas (Var), ce vendredi après-midi, pour la cérémonie de la commémoration du 74e anniversaire de la libération de la ville. Le président de la République a brièvement quitté le Fort de Brégançon, où il séjourne depuis le 3 août avec son épouse.

Plusieurs heures avant la visite présidentielle, de nombreux Borméens et touristes étaient déjà rassemblés dans le centre-ville.

Des dizaines de personnes attendent le président. © Radio France - Sophie Glotin

Dès son arrivée, verrs 18 heures 30, Emmanuel Macron, en costume noir et cravate, est allé serra la main des curieux.

Le chef de l'Etat entre dans Bormes-les-Mimosas. © Radio France - Sophie Glotin

Il a ensuite déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts en compagnie de deux enfants du conseil municipal des jeunes de Bormes. La sonnerie au mort a retenti, suivie d'une allocution du maire de la ville.

François Arizzi s'est dit honoré qu'Emmanuel Macron ait choisi sa commune pour célébrer les 74 ans de la libération. Cette cérémonie est en effet la seule sortie officielle du chef de l'Etat pendant ses vacances dans le Var. Par ailleurs, c'est la première fois que Bormes accueille un président pour ses commémorations.

Discours et salut aux anciens combattants

Le président de la République a prononcé un discours d'environ huit minutes, devant de nombreux élus locaux, miliaires et anonymes. Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats de tous horizons, notamment les soldats d'Afrique, ainsi que les Alliés, et aux Résistants qui ont participé au débarquement en Provence le 15 août 1944 et à la libération du sud de la France dans les jours qui ont suivi.

Emmanuel Macron en pleine allocution pendant la cérémonie. © Radio France - Sophie Glotin

Il a ensuite a salué un par un les anciens combattants qui étaient présents dans l'assemblée.

Le président échange quelques mots avec un acien soldat. © Radio France - Sophie Glotin

De nombreux élus ont participé à la cérémonie. © Radio France - Sophie Glotin