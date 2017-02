PHOTOS | François Hollande en visite à la médiathèque des Capucins à Brest ce jeudi

Le président de la République est en visite à Brest ce jeudi. Il s'est rendu à la médiathèque François Mitterrand, dans le nouveau quartier des Capucins. De très nombreux brestois sont venus saluer François Hollande pour ce qui est probablement son dernier déplacement officiel en Bretagne.

François Hollande est arrivé à Brest ce jeudi après-midi, vers 16 heures. Il a visité la nouvelle médiathèque François Mitterrand, dans le quartier des Capucins.

Le président a salué un lieu de vie, "où l'on ne vient pas seulement pour emprunter des livres mais surtout pour se promener."

C'est d'ailleurs la vocation des lieux de culture, on ne sait pas pourquoi on y rentre mais à la fin on se sent plus élevé." François Hollande