Alors que la France vient de passer la barre des 10 000 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, le Premier ministre Jean Castex est en visite à Albi dans le Tarn ce jeudi après-midi. Il constate la mise en œuvre du pass sanitaire et va à la rencontre des soignants toujours aussi mobilisés.

PHOTOS - Le Premier ministre Jean Castex à la rencontre des restaurateurs et des soignants à Albi

Jean Castex est depuis la mi-journée à Albi dans le Tarn. Le Premier ministre a présidé une réunion en préfecture sur le thème du pass sanitaire et est allé ensuite à la rencontre des cafetiers et restaurateurs. Il est notamment passé au Pontié, le plus ancien café de la ville.

Une quinzaine de manifestants attendait Jean Castex devant la cathédrale Saint-Cécile avec des pancartes pour réclamer davantage de moyens pour l'hôpital public. "Il faudrait de l'argent pour embaucher des soignants plutôt que des vigiles pour contrôler les #PassSanitaire ", pouvait-on lire sur les panneaux.

Jean Castex à la rencontre des cafetiers et restaurateurs d'Albi © Radio France - Manon Klein

Une visite au centre de vaccination du parc des expositions est également programmée ainsi qu'un passage au centre hospitalier d'Albi sous tension. Deux patients atteints de formes graves du Covid-19 ont été transférés vers des hôpitaux des Hauts-de-France en début de semaine.