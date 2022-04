PHOTOS - Présidentielle : l'ambiance dans les QG vauclusiens à l'annonce des premiers résultats

20 heures précises ce dimanche : les visages des deux finalistes de l'élection présidentielle s'affichent sur les écrans des portables et à la télévision. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouveront face à face pour le second tour dans deux semaines. Ambiance dans les QG vauclusiens.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour de l'élection (image France Info)

Le premier tour est désormais joué. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Les dernières estimations donnent 28% de voix au président candidat et 24% à sa rivale malheureuse de 2017. Avec 21% des suffrages, toujours selon les estimations, Jean-Luc Mélenchon ne parvient pas à se qualifier. Il termine en 3e position mais s'impose comme "le patron" de la gauche aujourd'hui. Dans les QG vauclusiens, pas de fête à l'annonce des résultats, mais tout est prêt à Avignon, où se réunit la République En Marche, et à Carpentras, au siège du RN, pour célébrer la qualification de leurs candidats.

Les militants de La République en Marche, heureux, dans un hôtel d'Avignon © Radio France - Ulysse Le Toquin

A la permanence du RN, la salle est prête à accueillir les militants pour fêter la qualification de Marine Le Pen © Radio France - Jean Pierre Burlet

Les militants de Jean-Luc Mélenchon découvrent les premières estimations dans un restaurant d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Dans le restaurant d'Avignon où ils se réunissent, la déception se lit sur les visages des militants et partisans de Jean-Luc Mélenchon arrivé 3ème © Radio France - Philippe Paupert