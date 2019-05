PHOTOS - La Victoire célébrée à Nice en présence de 200 Niçois

Nice, France

Tout le département des Alpes-Maritimes a commémoré le 8 mai 1945. La fin de la Seconde Guerre Mondiale et la Victoire des Alliés sur l'Allemagne Nazie. De Grasse à Menton, les élus ont rendu hommage aux soldats français et étrangers. A Nice, la cérémonie s'est déroulée devant le monument aux morts de Rauba Capeu de 10h30 à midi hier matin. 200 niçois y ont assisté. Des anciens combattants et les élus ont déposé des gerbes.

Les anciens combattants au premier rang des cérémonies © Radio France - Pauline Renoir

la députée LR Marine Brenier passe en revue les troupes aux côtés des autres élus. © Radio France - Pauline Renoir

Les commémorations du 8 mai 1945 à Rauba Capeu © Radio France - Pauline Renoir