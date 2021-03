PHOTOS - Le ministre de l'Education Nationale lance la campagne de tests salivaires en Haute-Saône

Lancement de la campagne de tests salivaire dans les écoles au pôle éducatif de Lavoncourt, en Haute-Saône, en présence du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Les tests ont lieu dans quatre classes, 87 élèves sont concernés de la petite section de maternelle au CM2. Suivez cette visite en images avec notre reporter Anne Fauvarque.

"Nous avons une montée en charge progressive qui doit nous permettre d'arriver à l'objectif, vers la mi-mars, de 300 000 tests salivaires par semaine", a déclaré Jean-Michel Blanquer. "On sera, vers le 7-8 mars, autour de 200 000 tests sur l'ensemble de la France et, vers le 15 mars, on sera autour de 300 000 tests par semaine", a précisé le ministre de l'Education Nationale.

"Nous en avons les moyens en termes de tests et nous avons aussi les moyens logistiques", a assuré Jean-Michel Blanquer. Cette campagne fait partie des facteurs qui vont "permettre de maintenir les écoles ouvertes", a affirmé le ministre.

Des tests salivaires pour permettre de maintenir les écoles ouvertes

"Cet objectif nous continuons à l'accomplir mais pour bien l'accomplir il faut réaliser un maximum de tests : depuis plusieurs mois nous accomplissons des tests antigéniques, surtout dans l'enseignement secondaire, et maintenant nous voulons avoir, avec les tests salivaires, une capacité à faire plus et à le faire notamment dans les écoles primaires."

Les deux campagnes seront donc "complémentaires". "L'objectif c'est d'être capable d'identifier d'éventuels cas positifs et d'être capable de revenir, par exemple, deux semaines plus tard" pour, dit-il, tester parfois les élèves qui l'ont déjà été si cela s'avère nécessaire.