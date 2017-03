PHOTOS - Le train de la présidentielle fait étape à Libourne

Revisiter l'histoire de l'élection présidentielle depuis le début de la Vème République, c'est ce que propose le train de la présidentielle stationné ce mercredi en gare de Libourne. Une opération menée en partenariat avec France Bleu.

Le train de la Présidentielle fait étape ce mercredi à Libourne. Hier, il était à Poitiers, demain il sera à Montauban. L'opération menée par le département Trains Expo Evénements de la SNCF mobilise une soixantaine de personnes et présente une exposition interactive. Tout au long des quatre wagons, sont ainsi présentés en audio et en vidéo les grands moments des différentes campagnes présidentielles. On peut revoir des discours du Général de Gaulle ou de François Mitterand ou encore revivre toutes les annonces du dimanche soir à 20 heures sacrant les différents présidents. Grâce à la Box Populi de France Bleu, il est également possible de poster ses propositions pour le quinquennat à venir.

Le train de la présidentielle en photos :

De nombreuses vidéos sont proposées. © Radio France - Yves Maugue

On retrouve les portraits officiels des différents présidents. © Radio France - Yves Maugue

On peut se mettre à la place du président ! © Radio France - Yves Maugue

Donnez votre avis sur la Box Populi de France Bleu. © Radio France - Yves Maugue

Les principaux événements des campagnes électorales sont rappelés. © Radio France - Yves Maugue