EUROPEENNES - Des panneaux électoraux bien vides à quelques jours du scrutin

Savoie, France

A Saint-Cassin, 34 panneaux installés mais zéro affiches

A Saint Cassin, les panneaux ont été installés près de l'école © Radio France - Xavier Grumeau

Aucune affiche sur les panneaux électoraux de la commune de Saint-Cassin (Savoie) près de Chambéry. La mairie les a pourtant installés en évidence à l'entrée de la ville. Sur place, les habitants se sentent délaissés et ont du mal à se projeter dans cette élection.

ECOUTEZ - "C'est la première fois que je vois des panneaux vides", André habitant de Saint-Cassin depuis 50 ans. Copier

A Chignin, quelques affiches se battent en duel

Sur le parking de la mairie de Chignin, les affiches se comptent sur les doigts d'une main. © Radio France - Xavier Grumeau

La commune a eu bien des difficultés pour fabriquer et installer les 34 panneaux obligatoires, et la majorité d'entre eux restent inexploités par les candidats. Le maire de Chignin (Savoie), Michel Ravier rappelle "qu'il a fallu mobiliser nos agents techniques qui ont passé une ou deux journées à fabriquer ces panneaux". Selon lui, "c'est du gaspillage, on marche sur la tête et c'est aberrant".

A Montagnole, une seule affiche trône sur les panneaux

A Montagnole, la solitude d'une affiche en l'absence des 33 autres. © Radio France - Xavier Grumeau

A Saint-Baldoph, le vide tout aussi sidéral