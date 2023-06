PHOTOS - Matinale spéciale, ce jeudi, consacrée au bilan de la première année de mandat des députés limousins

Les députés Damien Maudet, Francis Dubois, Manon Meunier et Stéphane Delautrette viendront, ce jeudi, dresser leur bilan depuis leur élection il y a un an.

Il s'agit de leur première élection comme député (sauf Frédérique Meunier (LR) réélue en 2022 mais absente ce jeudi matin, ndlr) et ils sont à notre micro ce jeudi matin sur France Bleu Limousin. Stéphane Delautrette (PS-Nupes) , Damien Maudet (LFI-Nupes) , Manon Meunier (LFI-Nupes) , les trois députés de la Haute-Vienne, et Francis Dubois (LR) , élu en Corrèze, viennent faire le bilan de leur première année au Palais Bourbon.

ⓘ Publicité

Le socialiste Stéphane Delautrette nous a aussi invité à le suivre le temps d'une journée à l'Assemblée nationale, le lundi 12 juin, jour d'examen d'une nouvelle motion de censure contre le gouvernement après l'utilisation de l'article 40 de la Constitution par la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

"Vis ma vie" de député avec Stéphane Delautrette

loading

loading

Comme chaque lundi, la journée de Stéphane Delautrette commence par la gare de Limoges. Un trajet, via le POLT, pour rejoindre Paris. Et déjà une première galère. "Par exemple ce matin, dix minutes de retard", regrette le parlementaire. "Nous n'en pouvons plus d'être si loin de Paris. Je fais partie de ces parlementaires qui ne peuvent pas faire un aller-retour en semaine dans leur circonscription", dit-il encore.

Pour rejoindre Paris, pas d'autre solution que de prendre la ligne POLT depuis Limoges pour Stéphane Delautrette. © Radio France - Bastien Thomas

Une fois arrivé à la gare d'Austerlitz, direction le 7e arrondissement de Paris, là où se trouve le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale. Un bref passage au bureau personnel du député pour faire le point avec ses attachés parlementaires. "On revoit le texte que je dois présenter sur les RER métropolitains, même si j'ai appris dans le train que l'examen pourrait être décalé", explique Stéphane Delautrette. "C'est mon travail personnel qui se passe dans le bureau, en plus de ce qui est fait en commissions où un premier débat a lieu entre députés avant une présentation en séance publique, cette fois dans l'hémicycle", précise encore le socialiste.

C'est dans son bureau que Stéphane Delautrette peut travailler ses prises de parole et rédaction d'amendements avec ses deux assistants parlementaires. © Radio France - Bastien Thomas

Hémicycle que va retrouver Stéphane Delautrette, ce lundi 12 juin, dès 16 heures pour suivre l'examen de la motion de censure portée par la Nupes contre le gouvernement. "C'est une journée exceptionnelle qui vient bouleverser le calendrier des députés. Une fois que le résultat du vote sera annoncé, on retournera en séance, sur une proposition de loi sur les déserts médicaux et qui devrait se terminer aux alentours, voir plus, de minuit", termine Stéphane Delautrette. Une fois la séance terminée, il retrouve son bureau où il passera la nuit sur son lit-couchette. "Tous n'ont pas cette chance mais pour ceux qui, comme moi, sont loin de Paris avec les temps de déplacements, c'est très pratique", ironise-t-il.

La présence du député dans l'hémicycle représente une infime partie du travail. Le reste se fait dans les bureaux et en commissions notamment. © Radio France - Bastien Thomas

VIDÉO - L'arrivée de la présidente de l'Assemblée nationale

loading