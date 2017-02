PHOTOS - Retour en images sur les obsèques de Xavier Beulin à Orléans

Près de 3.000 personnes ont assisté ce vendredi aux obsèques de Xavier Beulin à la cathédrale d'Orléans. Parmi elles, des dizaines de personnalités venues rendre hommage au président loirétain de la FNSEA, de François Hollande à Nicolas Sarkozy en passant par François Fillon et Emmanuel Macron.

Sur le parvis de la cathédrale d'Orléans, un écran géant retransmet la cérémonie devant 500 personnes, avec les paroles de l'évêque d'Orléans Monseigneur Blaquart. Il salut le "charisme" et la "volonté" du président de la FNSEA : "Xavier Beulin était un homme engagé, un passionné. Il avait sa vision, ses idées, mais avec toujours à l'horizon le désir du bien commun. Il s'est brûlé à vouloir trop faire, trop bien faire."

"Un leader professionnel"

Un hommage partagé par de nombreux agriculteurs massés devant les barrières, certains venus de loin : "Je garde l'image d'un leader professionnel", note un premier exploitant. "Je l'aimais bien parce que c'était un battant et ce n'était pas des paroles en l'air", remarque un second. "Il connaissait très bien ses dossiers et je tenais à être là parce c'est aussi une reconnaissance pour lui", explique un troisième.

Mgr Blaquart : "Xavier Beulin avait le désir du bien commun, avec un charisme évident" #Orléans pic.twitter.com/lLngVpmUpd — France Bleu Orleans (@FBOrleans) February 24, 2017

Devant la cathédrale d'Orléans, lors des obsèques de Xavier Beulin, le 24 février 2017. © Radio France - Clément Lacaton

La reconnaissance d'un grand homme de la terre."

Certains se félicitent de voir autant de personnalités défiler, presque un hommage national : "C'est satisfaisant, la reconnaissance d'un grand homme de la terre." Près de 3.000 personnes ont en effet assisté à cette cérémonie de près de deux heures, à l'extérieur et à l'intérieur de la cathédrale Sainte-Croix. Dans le carré des officiels, on a pu reconnaître le chef de l'Etat François Hollande, son prédécesseur Nicolas Sarkozy, le Premier ministre Bernard Cazeneuve, des candidats à la présidentielle comme François Fillon et Emmanuel Macron, ou encore Manuel Valls, François Bayrou et les présidents du Sénat et d'Assemblée nationale Gérard Larcher et Claude Bartolone. Sans oublier Myriam El Khomri, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Jean-Louis Borloo, François Baroin et bien sûr le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, et des anciens à ce poste, Bruno Le Maire et Michel Barnier.

Arrivée du président François Hollande aux obsèques de Xavier Beulin à la cathédrale d'Orléans pic.twitter.com/jexqSfqZVu — France Bleu Orleans (@FBOrleans) February 24, 2017

Nicolas Sarkozy aux obsèques de Xavier Beulin à la cathédrale d'Orléans, le 24 février 2017. © Maxppp - Eric Malot

Manuel Valls aux obsèques de Xavier Beulin à la cathédrale d'Orléans, le 24 février 2017. © Maxppp - Eric Malot

François Bayrou aux obsèques de Xavier Beulin à la cathédrale d'Orléans, le 24 février 2017. © Maxppp - Eric Malot

Bruno Le Maire et Michel Barnier aux obsèques de Xavier Beulin à la cathédrale d'Orléans, le 24 février 2017. © Maxppp - Eric Malot

Valérie Pécresse et Xavier Bertrand aux obsèques de Xavier Beulin à la cathédrale d'Orléans, le 24 février 2017. © Maxppp - Eric Malot

Lors des obsèques de Xavier Beulin à la cathédrale d'Orléans, le 24 février 2017. © Maxppp - Eric Malot

Erik Orsenna : "Les mots pour dire la terre, la terre pour ancrer les mots"

Lui a choisi la foule à l'extérieur plutôt que le protocole officiel : incognito, l'écrivain et académicien Erik Orsenna, ami avec Xavier Beulin depuis plus de 20 ans. "Je perds quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Les mots pour dire la terre, la terre pour ancrer les mots, c'était très concret, une affection très forte, très libre."

Erik Orsenna : "C'était un grand petit frère..."

L'écrivain et académicien Erik Orsenna aux obsèques de Xavier Beulin à la cathédrale d'Orléans, le 24 février 2017. © Radio France - Clément Lacaton

Erik Orsenna salue "un grand petit frère. Je ne voulais pas être avec tous les officiels mais là. La vraie affection est toujours anonyme." Anonymes aussi, ces dizaines de personnes qui ne connaissaient pas Xavier Beulin, mais venues saluer le parcours de ce fils d'agriculteur du Loiret, contesté certes, mais qui a gravi les plus hautes marches du pouvoir.