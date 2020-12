PHOTOS - Ringeldorf, le village alsacien qui avait voté à 100% pour Valéry Giscard d'Estaing

"Ringeldorf a connu son événement du siècle", avait titré les Dernières Nouvelles d'Alsace le 21 mai 1975. La veille Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République depuis un an, avait passé la journée dans cette petite commune du Bas-Rhin, à 30 kilomètres au nord de Strasbourg. Pourquoi Ringeldorf ? Parce que Valéry Giscard d'Estaing y a obtenu 100% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de 1974 : 69 habitants, 51 électeurs, 48 suffrages exprimés pour VGE.

Ringeldorf en fête pour accueillir Giscard

La nouvelle est annoncée le vendredi 16 mai 1975. Valérie Giscard d'Estaing viendra mardi 20 mai à Ringeldorf pour fêter le premier anniversaire de son élection. Le village ne compte alors que 69 habitants. Tout le monde est en ébullition pour préparer en quatre jours l'arrivée du président. "On a dû nettoyer les rues, dans le temps il n'y avait pas de trottoirs", se remémore Marius, qui avait 37 ans au moment de l'événement.

Ringeldorf était devenu le nombril du monde", Dominique, 10 ans au moment de la visite du président.

La mairie de Ringeldorf à l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing en mai 1975. - Document remis par la mairie de Ringeldorf

Les balcons et façades des maisons sont décorés. On déblaye les corps de ferme. Des troupes folkloriques révisent leur danse. "Tout le village était en activité pour préparer la venue du président", décrit Nicole Muckensturm, maire déléguée de Ringeldorf. La préfecture de Strasbourg réquisitionne le restaurant Belle-Vue, le seul présent dans le village, pour accueillir le chef d'Etat. Des cuisiniers sont envoyés pour dresser la table et servir le repas.

"C'était un grand jour"

Seule la cinquantaine d'électeurs qui a voté VGE est conviée à la table du président. Marius en fait partie. "La salle était trop petite pour accueillir tout le monde, alors Giscard il a dit : mais pourtant j'ai invité tout le village ! Les jeunes de 16, 17 et 18 ans étaient là, mais ils ne pouvaient pas manger avec nous", se rappelle l'octogénaire.

Photo d'un exemplaire du journal L'Alsace publié le 21 mai 1975 © Radio France - Julien Penot

Dominique avait lui dix ans. Sa ferme avait été décorée pour l'occasion. Il se rappelle très bien d'avoir pu serrer la main du président : "J'étais impressionné, je pense qu'il y avait la moitié du département qui était venu. C'était un grand jour, Ringeldorf était devenu le nombril du monde."

Photo du journal des Dernières Nouvelles d'Alsace publié le 21 mai 1975 © Radio France - Julien Penot

Pendant toute la visite, une foule suit le président. Certains escaladent les toits pour l'apercevoir. "La fête a continué toute la nuit", se rappelle Marius. En hommage à cette visite, la route principale qui traverse le village est rebaptisée l'Avenue Valéry Giscard d'Estaing. Un feu rouge est également installé. Aujourd'hui encore la venue du président est restée dans les mémoires des habitants