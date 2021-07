PHOTOS - "Vous ne manquerez pas de doses de vaccin" promet Jean Castex en visite au Pays basque

Le premier ministre sur la côte basque ce samedi matin. Jean Castex est venu accompagné du secrétaire d'état au tourisme Jean Baptiste Lemoyne en visite officielle. Quelques jours après l'annonce d'Emmanuel Macron de la vaccination obligatoire pour les soignants et l'obligation de pass sanitaire dans de nombreux lieux, son premier ministre a visité deux des centres de vaccination de la côte basque.

Jean Castex est arrivé peu après 9h ce samedi matin, accueilli par le maire de Bayonne devant le centre de vaccination de Glain © Radio France - Anthony Michel

Jean Castex est arrivé aux alentours de 9h ce samedi matin au centre de vaccination de Glain. Reçu par le maire de Bayonne, il s'est entretenu pendant plus d'une heure avec le préfet des Pyrénées Atlantiques et les services de l'état. Plusieurs points abordés, comme la vaccination dans le département, avec le taux le plus élevé de toute la région Nouvelle Aquitaine. Autre point, la mise en place à venir du "pass sanitaire", le 21 juillet pour les lieux de culture, et début août pour les restaurants, bars, etc.

Le premier ministre a discuté avec les personnes qui recevaient leur première dose de vaccin © Radio France - Anthony Michel

A l'issue de cette réunion, il a visité le centre de Glain. Il a interpellé de nombreuses personnes qui se faisaient vacciner, en particulier ceux pour qui c'était la première dose pour leur demander ce qui les avait motivé à franchir le pas. Même chose ensuite à Anglet où il a été reçu par le maire de la ville, qui lui a fait visiter le tout nouveau centre de vaccination de l'espace Océan qui doit ouvrir ce dimanche, sans réservation.

Jean Castex disucte aussi avec quelques badauds, et fait des selfies lors de cette visite à Anglet © Radio France - Anthony Michel

Hausse des vaccinations

Une visite pour constater sur le terrain l'augmentation de cadence de la vaccination suite à l'allocution d'Emmanuel Macron lundi dernier. En effet, de nombreux français se sont rués sur le site Doctolib notamment pour obtenir un rendez vous pour une vaccination après l'annonce de l'obligation du pass sanitaire dans de nombreux lieux. Pour prendre l'exemple de Bayonne, un millier de créneaux ont été ajoutés après l'allocution du président, qui ont été réservés en moins d'une heure et demi. "Je me réjouis de constater, dans les Pyrénées-Atlantiques comme partout en France, que, notamment suite à la récente intervention du président de la République, que nos concitoyens se précipitent vers les centres de vaccination" a commenté à la fin de sa visite le premier ministre. Sauf que forcément, la demande est désormais telle que les délais s'allongent. Jean Castex a expliqué justement à ce sujet "on va tous se mobiliser pour que les délais de rendez vous se réduisent au maximum". Le maire de la commune l'a d'ailleurs interpellé sur le nombre de doses au Pays basque. Le premier ministre le rassure, ajoutant que Bayonne "ne manquerait pas de doses".