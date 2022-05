Législatives : Pierre Baudis, le joli coup d'En Marche à Toulouse

On ne dit plus En Marche ou LREM, mais Renaissance. Comme on ne pensait plus dire Baudis en parlant de politique à Toulouse. À 33 ans, Pierre Baudis, fils de Dominique et petit-fils de Pierre, anciennes figures tutélaires de la droite toulousaine, se présente aux élections législatives dans la première circonscription de Haute-Garonne, sous l'étiquette de la majorité présidentielle.

Trente ans de règne au Capitole

Pierre Baudis est la troisième génération d'une lignée d'hommes politiques, originaire du bassin de Decazeville (Aveyron) éminemment respectés à Toulouse. Son père Dominique Baudis mort en 2014, fut maire de Toulouse de 1983 à 2001 et député pendant dix ans dans les années 80-90. Le trentenaire porte le prénom de son grand-père, mort en 1997. Pierre Baudis sénior a dirigé Toulouse juste avant son fils Dominique de 1971 à 1983, il a lui aussi connu le Palais-Bourbon en exerçant la fonction de député pendant deux mandats dans les années 60-70. L'actuel maire (LR) de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, ne cache pas son admiration pour Pierre Baudis, le grand-père.

Les deux hommes disparus ont marqué la Ville rose de leur empreinte. Le centre des congrès en ville porte le nom de Pierre-Baudis, tandis que l'aéroport de Blagnac a récemment été baptisé Dominique-Baudis.

Le fils qui n'a rien oublié

Pierre Baudis est le premier fils de Dominique Baudis, né en 1989. Il a une demi-sœur, Florence 40 ans née d'un précédent mariage, et un jeune frère de 24 ans, Benjamin. Adolescent, il est évidemment marqué par la folle affaire Alègre, cette campagne de diffamation judiciaire, politique et médiatique dont son père est victime en 2003 quand il est alors à la tête du CSA.

Après des études de communication et de journalisme, Pierre Baudis se présente comme journaliste, il a travaillé au Figaro, à Canal+ ou Rue89. Spécialiste de la communication digitale, il dirige Trezy une start-up dans ce domaine. Par ailleurs, il fait partie en 2021 d'un groupe de travail présidé par l'ancienne garde des sceaux Elisabeth Guigou qui rend au ministre de la Justice un rapport sur la présomption d'innocence, non sans écho évidemment à la kabbale qu'a subie son père.

Le jeune homme affiche depuis plusieurs années sur les réseaux son soutien à Emmanuel Macron. Il n'hésite pas non plus à relayer des critiques envers ceux qui furent les rivaux ou les ennemis de son père, le journal la Dépêche du Midi ou Philippe Douste-Blazy maire de Toulouse à l'époque de l'affaire Alègre et qui n'a jamais soutenu son prédécesseur.

Dans la première circonscription de Haute-Garonne, le député LREM sortant, écarté par la majorité présidentielle pour des affaires de harcèlement présumé Pierre Cabaré maintient sa candidature dissidente. Sont aussi candidats pour l'heure, le jeune protégé de Jean-Luc Moudenc, son adjoint à la voirie Maxime Boyer (LR) ainsi qu'une jeune chercheur toulousain en sociologie Hadrien Clouet (LFI) pour l'union de la gauche.