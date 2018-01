Ardennes, France

Vendredi dernier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie était en visite dans les Ardennes. Il s'est rendu à la fonderie La Fonte ardennaise qui fête cette année ses 90 ans. Une entreprise qui se porte bien, qui a "su investir, s'adapter et se moderniser au fil des années" d'après le député ardennais. Pierre Cordier qui estime également qu'il est "important que le gouvernement se déplace dans des structures qui se portent bien , cela montre une certaine forme de reconnaissance".

Cependant, Pierre Cordier aurait bien voulu que le ministre aille à la rencontre d'entreprises qui sont plus en difficultés en ce moment afin de leur apporter son soutien et celui du gouvernement. Le député des ardennes pense à l'entreprise Selni à Revin. Les 181 salariés de cette usine de fabrication de moteurs de machines à laver, ex-Electrolux sont au chômage partiel depuis plusieurs semaines. Ce qui se passe c'est qu'Electolux, le seul client de Selni n'est pas satisfait des nouvelles lignes de production et renvoie les pièces. "Il serait bien que les pouvoirs publics soient présents dans ces entreprises de la Vallée de la Meuse qui connait toujours de grandes difficultés, notamment avec la désertification et il faut que l'Etat les aide." affirme Pierre Cordier.

L'appel de Laurent Wauquiez à rejoindre Les Républicains

"J'ai été cité dans les médias nationaux mais Laurent Wauquiez ne m'a pas encore appelé". Mais le député des Ardennes l'affirme, s'il reçoit un appel pour rejoindre la nouvelle équipe de Laurent Wauquiez, nouveau patron des Républicains, il sera prêt et partant pour participer à la construction de son projet. Pierre Cordier défend même Laurent Wauquiez souvent décrit par les médias comme un homme politique "à la droite de la droite" et avec des idées assez "musclées". Le député parle de lui comme d'un homme ouvert d'esprit, tolérant, constructif et avec lequel on peut échanger. Et de conclure "comme je ne suis pas encarté au parti Les Républicains, seulement apprenté LR, je n'ai pas l'habitude d'être aux ordres d'un mouvement politique donc je pense que Laurent Wauquiez peut avoir besoin de moi pour apporter un renouveau au parti". Le nouveau patron des Républicains dévoilera la seconde partie de son équipe courant janvier, avant le conseil national du 27 janvier.