Pierre Froustey le maire de Vieux Boucau devient président de MACS

Sans suspens, le maire socialiste de Vieux Boucau a pris ce jeudi soir la succession d'Eric Kerrouche, devenu sénateur, à la tête de la communauté de communes qui unit 23 communes de la côte landaise.

Glanant 39 suffrages, Pierre Froustey n'a pas tremblé. Lionel Camblanne, le maire de Seignosse, a obtenu 11 voix, lors de l'élection du président de la communauté de communes qui œuvre auprès de 60 000 habitants.

Cette élection du président et des 11 vice présidents par les représentants des 23 communes a eu lieu ce jeudi entre 19 h et 21 heures, dans une salle bondée, au pôle culinaire de Seignosse.

Homme de consensus, pondéré, au cœur politique battant à gauche, Pierre Froustey est un ancien assureur entré sur le tard en politique. Il s'inscrit dans la continuité d'Eric Kerrouche, l'homme qui a profondément transformé MACS, en prenant la suite de Michel Castets. En 16 ans, le budget est passé de 12 millions d'euros à une centaine de millions aujourd'hui. MACS a pris une importance considérable avec des compétences très élargies.

Ce n'était pas un rêve d'enfant ou une ambition. Je le prends comme une mission. J'ai 60 ans, je préparerais l'avenir en mettant en avant une nouvelle génération afin que perdurent nos valeurs de gauche - Pierre Froustey

Le nouveau président de l'institution souligne avec malice que trois maires d'opposition, de droite, ont été proposés et élus pour intégrer l'équipe exécutive (une vice-présidence pour Marie Apathie la maire de Saint Vincent de Tyrosse - absente hier soir - et deux membres du bureau, à savoir les maires d'Hossegor et de Seignosse). D'après Pierre Froustey, "d'autres agglomérations landaises dirigées par d'autres sensibilités - la communauté du Marsan pour ne pas la citer- n'ont pas fait preuve de la même ouverture d'esprit. Là-bas, l'opposition est totalement absente des responsabilités."

La patate chaude des Bourdaines

Premier dossier sur la table du président Froustey : l'avenir de la salle des Bourdaines de Seignosse, menacée de fermeture à la fin de l'année, car aucune des institutions (MACS et la ville de Seignosse) ne veut supporter un poids financier trop important. Les négociations étaient rompues. Les relations entre le prédécesseur de Pierre Froustey et le premier magistrat de Seignosse s'étaient envenimées par voie de presse. Les discussions vont reprendre.

Même si rien n'est fait, je suis optimiste. Nous allons trouver une solution. Cette salle de spectacle est importante pour le territoire - Pierre Froustey

Le nouveau président de MACS espère arriver à un compromis d'ici la fin novembre. Pierre Froustey se dit préoccupé par l'avenir des deux salariés licenciés de la salle de concert, lieu de culture incontournable depuis une trentaine d'années. Le maire de Seignosse, lui, confirme avoir été contacté par Pierre Froustey pour se voir très vite.