Pierre Hurmic brigue la mairie, "première mesure, je déclarerai Bordeaux en état d'urgence climatique"

Il est le candidat écologiste pour les municipales de 2020 à Bordeaux : Pierre Hurmic, actuel conseiller municipal et métropolitain EELV, a annoncé qu'il est tête de liste ce jeudi 26 septembre. "On a jamais été aussi légitimes qu’aujourd’hui pour gouverner cette ville !," a lancé Hurmic.

Le conseiller municipal et métropolitain Europe Ecologie les Verts brigue la mairie de Bordeaux en 2020, comme tête de liste du courant écologiste. Il a officialisé sa candidature ce jeudi 26 septembre. Après s'être assuré du soutien de plusieurs groupes écologistes locaux comme Cop21, Génération écologie, le Mouvement Écologiste Indépendant ou encore le Mouvement des progressistes. Et de l'écho de "l'appel de Bordeaux pour le climat, l’écologie et les solidarités"qu'il a lancé le 26 juin dernier et qui a déjà recueilli plus de 500 signatures dont celles remarquées des socialistes Matthieu Rouveyre et Emmanuelle Ajon.

"Le moment est venu pour les écologistes de remporter la mairie"

Nous les écologistes nous avons pris l'habitude de prêcher dans le désert mais comme le désert avance..... On n'a jamais été aussi légitimes qu’aujourd’hui pour gouverner cette ville ! — Pierre Hurmic

Pour Pierre Hurmic, la conjonction actuelle est idéale pour que les écologistes puissent décrocher la mairie. La place prépondérante qu'occupe l'écologie dans le débat des prochaines municipales d'abord ou encore le profil des autres candidats qui laisse espérer un second tour, selon lui.

Le moment est venu pour que la ville bascule : les derniers résultats électoraux [aux européennes] sont très encourageants. Je pense que c'est l'heure de l'écologie ! — Pierre Hurmic

Galvanisés par leurs derniers résultats aux élections européennes (21,54 % à Bordeaux des suffrages), les écologistes bordelais se sentent assez solides pour présenter leur propre liste. "Il serait inconcevable que dans une ville comme Bordeaux, il n'y ait pas une liste estampillée écologiste !," avance l_'_élu. "Nous, ça fait un moment qu'on s'intéresse à l'écologie, d'autres s'y intéressent depuis la semaine dernière !"

Après avoir rassemblé la galaxie des groupes écolos, Hurmic appelle aux alliances transpartites

Pas question de renouveler l'expérience d'une liste commune avec d'autres partis, comme en 2014 avec le socialiste Vincent Feltesse. "Parce que c'est la machine à perdre", commente Pierre Hurmic, "mais il y a des personnalités de gauche inscrites dans le paysage bordelais et avec lesquelles nous discutons et ne désespérons pas de trouver un accord."

Le forum de l'alternance se déroule à Bordeaux samedi 28 septembre. L'occasion, pour le nouveau candidat à la mairie et son équipe, de discuter alliances avec les militants et élus de "Bordeaux maintenant", de Place Publique, du Parti Communiste et du parti Socialiste par exemple.

En ce qui concerne le contenu de la liste, aucun des noms n'ont encore été révélés. Une chose est sûre pour Pierre Hurmic "Notre liste ne sera pas une liste d'apparatchik mais faite avec des gens compétents".