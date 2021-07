Pierre Hurmic depuis 1 an à Bordeaux : "on travaille de manière chirurgicale" dit l'un de ses adjoints

La méthode a changé depuis un an à la mairie de Bordeaux : fini les grands projets de réaménagement des quais, on travaille de manière chirurgicale assure l'adjoint chargé de la nature. Didier Jeanjean fait partie de la nouvelle équipe municipale, et il revendique la fin des grands projets "clinquants"

Ce n'est pas notre volonté, on travaille d'une manière chirurgicale, on travaille partout où c'est possible, de l'arbre isolé jusqu'à des ambitions un peu plus hautes.

Cette première année aura été marquée par la crise sanitaire inédite. Pour Didier Jeanjean, l'équipe de Pierre Hurmic a fait un travail admirable,

Il y a eu de la méthode, de la concertation, de la co-construction, et l'implication des associations.