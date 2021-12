Pierre Hurmic, maire de Bordeaux : "Je ne connaissais absolument pas le métier de maire"

Dans l'auditorium de la MECA (Maison de l'économie créative et de la culture) sur les bords de la Garonne à Bordeaux, ce mardi 30 novembre, la projection en avant-première du documentaire d'Antoine Laura a rassemblé une bonne partie de l'équipe municipale. Il y a des sourires, des petits mots échangés lorsqu'un visage ami apparaît à l'écran. Il y a aussi des moments de rires, quand une scène retrace un moment savoureux où le maire Pierre Hurmic laisse fuser une réplique désarmante, de naturel et de sincérité diront ses amis, de naïveté et d'impréparation affirmeront ses adversaires.

Sa spontanéité donne un côté frais au film.

Au-delà, Pierre Hurmic fixe le cap de son action, revendiquant la fin de la cogestion à Bordeaux Métropole ou son objectif de revégétalisation de la ville. "On est face à quelqu'un qui arrive à la surprise générale, témoigne Antoine Laura, le réalisateur du documentaire. Sa spontanéité donne un côté frais au film. Malgré ses apparences un peu gauches, on s'aperçoit qu'il connait bien les dossiers et qu'il parvient à fédérer une équipe disparate, issue en grande partie de la société civile. On découvre assez vite qu'il a un cap et une autorité".

Je n'ai pas déclenché de guerre atomique.

Le principal intéressé était présent pour cette projection en avant-première. A l'issue, Pierre Hurmic n'a pas hésité à revendiquer les tâtonnements des premiers mois. "J'ai progressé et l'équipe a progressé, reconnait-il. J'ai été pendant longtemps un élu d'opposition et je ne connaissais absolument pas le métier de maire. Je ne connaissais que la mairie côté jardin. Je n'ai pas fait de bêtise majeure et je n'ai pas déclenché de guerre atomique". Une capacité à prendre de la distance qui transpire au long du documentaire. "On est tous assez naturels dans ce film, prolonge Pierre Hurmic. Moi, je ne triche pas avec la politique. Cela m'a valu quelques déconvenues comme lors de l'épisode du sapin. Finalement, le film reflète bien des valeurs auxquelles je suis très attaché".