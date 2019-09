Pierre Hurmic veut faire de Bordeaux une ville verte à habiter

Bordeaux, France

Pierre Hurmic n'est pas encore candidat aux municipales à Bordeaux. Mais l'élu Europe Ecologie les Verts à la mairie et à la métropole est en bonne voie. Invité de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi, il est revenu sur les programmes très verts de ses futurs adversaires. Il dénonce des concurrents qui sont à la remorque du parti qui a fait des bons scores aux européennes. Pour Pierre Hurmic, l'écologie, c'est une vision globale de l'aménagement urbain et non verdir la carte postale bordelaise comme le font les autres candidats. Pour le probable futur candidat, il faut revoir la façon dont on a conçu ces dernières années l'aménagement de la ville, qui a résolument tourné le dos à l'écologie estime Pierre Hurmic.