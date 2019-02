Pierre-Jean Luciani, critique envers les « natios » et le maire d’Ajaccio

Invité de « Vinti minuti », l’émission politique de RCFM, Pierre-Jean Luciani s’est montré très critique, vis-à-vis de la majorité territoriale nationaliste, mais aussi et plus surprenant, vis-à-vis de Laurent Marcangeli, le maire d’Ajaccio.

Corse, France

Pierre-Jean Luciani ne pratique pas la langue de bois. Tout un chacun a pu le vérifier à l’occasion de l’émission « Vinti minuti » sur RCFM. Durant vingt minutes, il a pu donner son point de vue sur différents sujets d’actualité. Mais il a notamment commenté la candidature de Laurent Marcangeli aux municipales ajacciennes, en 2020. L'ancien et dernier président de Conseil Départemental de la Corse-du-Sud a été on ne peut plus clair : « je ne se serai pas à ses côtés » a-t-il lâché. Il n'écarte pas d'ailleurs la possibilité de conduire lui-même une liste.

Pierre-Jean Luciani, également conseiller territorial du groupe de droite, La Corse dans la République, a été aussi très critique vis-à-vis de la majorité territoriale, notamment dans ses relations avec Paris.

Pierre-Jean Luciani a été très critique vis-à-vis de la majorité territoriale Copier

Retrouvez ICI l'intégralité de l'émission "Vinti minuti" avec Pierre-Jean Luciani.