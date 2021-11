Pierre Jouvet : "Les Républicains ont trouvé leur candidat, il s'appelle Emmanuel Macron"

Le porte-parole du Parti Socialiste et maire de Saint-Vallier dans la Drôme réagit après l'allocution d'Emmanuel Macron ce mardi 9 novembre. Il dénonce "une tromperie" et un discours de pré-campagne présidentielle.

Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier et porte-parole du Parti Socialiste.

Emmanuel Macron a parlé pendant 27 minutes ce mardi 9 novembre lors de sa neuvième allocution télévisée depuis le début de la crise sanitaire. Le Président a annoncé notamment la nécessité d'avoir une troisième dose de vaccin d'ici le 15 décembre pour que les plus de 65 ans conservent leur pass sanitaire. Le chef de l'État a également évoqué la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.

"Le volet sanitaire a été un prétexte pour prendre la parole devant les Français. Cette allocution est en réalité le bilan très partiel et partial d'un président qui est candidat à la présidentielle", réagit Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier. Le porte-parole du Parti Socialiste dénonce une confusion des genres : "Qu'il annonce qu'il est candidat à un second mandat et qu'il s'inscrive dans le jeu du débat présidentiel. Qu'il ne convoque pas des millions de Français pour parler des mesures sanitaires quand il en parle seulement quelques minutes. Cette allocution n'est qu'une tromperie".

Sur la teneur de cette allocution, Pierre Jouvet va encore plus loin : "Nous avons vu l'inclinaison politique qui allait être celle de sa campagne. Les Républicains peuvent arrêter leur primaire, ils ont trouvé leur candidat. _Le candidat de la droite en France, il s'appelle Emmanuel Macron_. Il a les mesures les plus libérales qui ont été portées par Valéry Giscard d'Estaing ; la casse sociale qui a été faite par Nicolas Sarkozy avec la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, il l'a mise en œuvre".