Pierre Lacaze, secrétaire du Parti communiste en Haute-Garonne : "Fabien Roussel c'est le renouveau à gauche"

La campagne officielle à l'élection présidentielle commence ce lundi. Le premier tour, ce sera le dimanche 10 avril, deuxième tour le 24 avril. Côté meeting, Fabien Roussel était à la Halle aux Grains de Toulouse dimanche. Le candidat du Parti communiste a rappelé à ses 2.000 supporters que leur bulletin de vote valait autant que celui d'un banquier ou d'un milliardaire. "Les cigares doivent changer de bouche", a-t-il dit. Pour en parler, notre invité ce lundi matin était Pierre Lacaze, secrétaire du Parti communiste en Haute-Garonne et porte-parole de Fabien Roussel.

Vous pensez que votre candidat Fabien Roussel a gagné des électeurs dimanche lors de ce rassemblement à Toulouse?

Oui il a convaincu des électeurs qu'il fallait d'abord se mobiliser parce qu'on porte un projet d'avenir pour la gauche et pour le pays. On veut situer la campagne présidentielle dans un débat de projet contre projet, de candidat contre candidat. Effectivement, il a convaincu des électeurs qui sont venus d'abord connaître Fabien Roussel. Il n'est pas connu. C'est sa première campagne présidentielle. C'est un des moins connus des candidats. Donc oui hier nous avons convaincu. Il y avait près de 2.000 personnes. Et puis c'est la préparation du meeting. Nous avons rencontré 8 à 9.000 personnes pour préparer ce meeting. Je pense que nous avons convaincu. Après il faudra le concrétiser dans les urnes.

Un homme qui n'est pas connu peut être élu président de la République?

Oui. Personne ne connaissait Emmanuel Macron avant qu'il soit élu il y a cinq ans. Fabien Roussel s'est fait connaitre quand même. On parle de lui. Il gagne à être connu et c'est vrai qu'il a une insuffisance de notoriété. C'est une première campagne électorale. Rarement les candidats lors de la première campagne électorale, Jacques Chirac comme François Mitterrand, étaient très connus du grand public avant cette première campagne présidentielle.

S'il est élu président, quelle est la mesure la plus forte qu'il prendra?

L'augmentation du Smic et des salaires parce que la question du pouvoir d'achat et de la répartition des richesses est une question majeure pour nous. Donc on veut un Smic à 1.900 euros brut. On veut des cotisations parce qu'on veut garantir la Sécurité sociale. Et puis c'est le gel de tous les dividendes, pour Total et pour d'autres grandes entreprises. Il y a près de 230 milliards de dividendes qui sont distribués aujourd'hui dans le pays. Nous on veut geler les dividendes dans une année très particulière entre le covid et la guerre pour les hôpitaux, pour l'éducation. En tout cas qu'il y ait une année blanche. Près de cent milliards dédiés au service public.

Un des grands projets de Fabien Roussel est de réindustrialiser la France. Le dossier emblématique chez nous c'est la liquidation de la SAM en Aveyron. Qu'auraient fait les communistes pour sauver la fonderie?

D'abord nous aurions imposé à Renault de garantir les commandes. Renault s'était engagé jusqu'au printemps 2022. Ils n'ont pas tenu parole. Il ont lâché la SAM. C'est un drame humain. C'est un drame industriel pour notre région. Quand on n'a plus d'industrie on ne produit plus. On l'a vu avec la crise sanitaire ou la guerre en Ukraine il y a besoin de souveraineté industrielle. Renault pouvait garantir le carnet de commande. Ce qu'il n'a pas fait. Et heureusement qu'il y a d'autre solutions qui sont aujourd'hui entrevues pour permettre le maintien du site. C'est un drame quand l'industrie disparait.

Dans les sondages, Fabien Roussel est encore loin des 5%. Vous devancez Anne Hidalgo mais vous êtes loin derrière Jean-Luc Mélenchon qui serait dans le trio de tête. Le vote utile c'est pour Jean-Luc Mélenchon dans cette élection?

Non je pense qu'il n'y a pas de vote inutile. D'abord ce n'est pas inutile de voter Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que pour l'instant il ne gagnera pas la Présidentielle comme Fabien Roussel peut-être, en tout cas dans les sondages. Et il est aussi loin du second tour que nous dans les sondages.

Le risque c'est que la candidature de Fabien Roussel empêche Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour?

Non, le risque c'est que la gauche soit en dessous des 50%. Et si Fabien Roussel n'est pas proche des 15%, ce qui était le score de Georges Marchais quand François Mitterrand a été élu, il faut des réserves pour gagner. Donc la vraie question c'est que tout le monde progresse. Nous, nous sommes entre 4 et 5%. Nous sommes partis de 1 et 2%. Il nous faut passer la barre des 10%. Et puis nous parlons aux abstentionnistes. Aujourd'hui Fabien Roussel c'est le nouveau de la campagne. C'est le renouveau à gauche. C'est quelque chose qui n'est pas le remake de 2017 que cherche à mettre en place Emmanuel Macron pour être réélu. On voit bien que le président de la République a choisi qu'il n'y ait pas de débat notamment avec les nouveaux candidats qui portent quelque chose de neuf dans cette campagne présidentielle.

C'est quand même un communiste nouvelle génération. Il dit qu'il veut une gauche sans tabou, une gauche qui ne sera pas laxiste en matière de sécurité. Il veut recruter 30.000 policiers. Ce n'est pas vraiment l'identité d'un électeur communiste?

Si nous avons toujours été pour la sécurité. Nous sommes pour la paix et la sécurité dans le monde et en Europe. Et nous avons toujours dit que nous étions pour les services publics. Et notamment la police est au service du peuple. Elle est au service de nos concitoyens. Mais nous sommes aussi pour l'augmentation de la justice et de tous les services publics. Nous voulons une police de proximité avec aussi des éducateurs. Et puis rompre avec le chômage de masse et les trafics. Il y a une vraie question dans ces régimes ou sociétés capitalistes ou l'argent circule. On le voit bien avec la manière dont on veut bloquer les grands patrons russes. Il y a cette question de la maitrise des flux financiers et d'empêcher que l'argent sale se noie dans la filière économique. Donc oui la question de la sécurité est importante pour nous. Elle l'a toujours été. C'est un communiste nouvelle génération. Il a 50 ans. Peut-être qu'il apparait nouveau mais c'est ce que porte le Parti communiste depuis longtemps et notamment pour le vote populaire.