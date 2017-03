Pierre Moscovici : "Marine Le Pen fait en réalité une politique hostile au peuple"

Le commissaire européen aux Affaires Economiques et Financières était dans la métropole lilloise ce mercredi après-midi. Il a appelé l'Europe à un sursaut et a vivement critiqué les propositions de la candidate du Front National à la Présidentielle.

Pierre Moscovici se garde bien de dire pour qui il votera à la prochaine Présidentielle mais ce qui est sûr c'est que ce ne sera pas un bulletin Le Pen. En visite dans la métropole lilloise, ce mercredi après-midi, le commissaire européen a accordé un entretien à France Bleu Nord. Il dénonce la proposition de la candidate d'extrême droite de vouloir sortir de l'Euro et prévoie déjà ses conséquence : "les investisseurs se détournent du pays, les capitaux partent rapidement, nous faisons défaut sur notre dette et les intérêts s'envolent. C'est grave surtout pour les jeunes et les milieux modestes" ajoute Pierre Moscovici.

Un ouvrier a tout à perdre d'une sortie de l'Euro

Pour appuyer son propos, l'ancien Ministre de l'Economie du début du quinquennat Hollande, cite en exemple un ouvrier des Hauts de France :

Il sera la première victime, l'inflation, c'est moins d'argent pour consommer. Madame Le Pen prétend représenter le peuple, en réalité elle fait une politique hostile au peuple.

Des réserves sur la clause Molière

Interrogé sur la clause Molière votée il y a près d'un an dans les Hauts de France, le commissaire européen a fait part d'un grand scepticisme :

Je suis très réservé. On va revenir à une espèce de protectionnisme sur une base linguistique, on va se replier sur ses frontières

Seule réponse pour protéger les salariés selon Pierre Moscovici, c'est de réformer la directive sur les travailleurs détachés pour qu'on arrive à "travail égal, salaire égal, que les cotisations sociales ne soient plus calculées sur le pays d'origine mais sur le pays de destination", précise le commissaire européen :

C'est vrai qu'un salarié qui a des cotisations sociales polonaises, roumaines ou bulgares et qui arrive sur un chantier à Saint Nazaire, ça pose un problème

Pierre Moscovici assure que cette réforme est une priorité de l'actuel président de la Commission Européenne, Jean-Claude Junker : "il y tient fondamentalement et il tiendra".