Pierre Péju : "Marine Le Pen met en place une stratégie de bouc-émissaire qui mène à la violence"

Le philosophe et écrivain isérois Pierre Péju était l'invité ce vendredi de France Bleu Isère après avoir pris la plume sur Facebook. Une tribune dans laquelle il met en garde contre la menace que constitue le FN selon lui pour la République.

Auteur d'un texte métaphorique intitulé "Les corbeaux et le vote noir"; Pierre Péju philosophe et écrivain isérois met en garde contre le vote pour le Front national : "Il y a une vraie menace de l'extrême droite et derrière elle celle du fascisme". Il appelle donc à voter pour Emmanuel Macron dimanche 7 mai : "C'est une mesure républicaine, je crois au front républicain, il faut se réveiller"

Invité à réagir sur le débat du mercredi 3 mai, Pierre Péju affirme que ce dernier a mis en évidence la stratégie de la candidate du Front national pour ce second tour : "En chargeant Emmanuel Macron, en l'accusant de tous les maux, Marine Le Pen a voulu fabriquer un bouc-émissaire. C'était une invitation à la violence, ce débat a été une honte pour la France".

Plus largement, l'écrivain porte une réflexion sur l'électorat du Front National : "Les électeurs frontistes savent bien et sont conscients que derrière le discours officiel du parti se cache l'inavouable, quelque chose de pas propre, c'est-à-dire de la haine, des mensonges, de agressivité". Pour le philosophe, la candidate du Front national se sert du sentiment de colère de certains de ces électeurs : "Marine Le Pen ne propose pas de solutions mais suscite à travers elle un vote de soulagement."