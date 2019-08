Pierre Pouëssel, 10ème préfet du Loiret en 15 ans !

Il prend ses fonctions ce matin à Orléans : Pierre Pouëssel est le 10ème préfet du Loiret en l'espace de 15 ans. Une instabilité record, puisqu'en moyenne, les préfets dans le Loiret ne restent en poste que 20 mois. Pierre Pouëssel ne fera sans doute pas beaucoup plus, puisqu'il est âgé de 64 ans...

Pierre Pouëssel prend ses fonctions de préfet du Loiret et de la région Centre Val-de-Loire ce matin

Orléans, France

A partir de ce matin, Orléans a un nouveau préfet : Pierre Pouëssel prend ses fonctions officiellement aujourd'hui. Jusqu'ici préfet à Montpellier, ancien conseiller du ministre socialiste Pierre Joxe lors du second septennat de François Mitterrand, il a notamment été préfet du Loir-et-Cher de 2004 à 2008. Pierre Pouëssel succède à Jean-Marc Falcone, qui est resté tout juste 2 ans à Orléans : il devient ainsi le dixième préfet du Loiret en l'espace de 15 ans, signe d'une instabilité chronique et problématique.

20 mois en poste : la Cour des comptes préconise 4 ans

En moyenne, sur les 15 dernières années, les préfets du Loiret sont restés en poste 20 mois. Gérard Moisselin, en 2010, n'est même resté que 8 mois... Ce turn-over rapide est un peu une spécificité orléanaise, car la moyenne nationale de durée de poste des préfets dépasse les 2 ans ; on est en tout cas loin de l'objectif, rappelé en 2014 par la Cour des Comptes : une durée de 3 ans, et même 4 ans pour les préfets de région (c'est le statut des préfets à Orléans) afin de permettre "la continuité et l'efficacité des politiques publiques" (référé du 4 juillet 2014).

Préfet d'Orléans : une récompense pour une fin de carrière

Orléans souffre en fait de sa proximité avec Paris : terrain privilégié des visites ministérielles, la préfecture du Loiret est un lieu-clé pour chaque gouvernement, qui aime y placer des représentants sûrs, l'alternance explique donc en partie cette instabilité préfectorale. Mais Orléans est aussi une préfecture de Région plutôt calme, qui permet de récompenser des préfets en fin de carrière : c'était le cas de Jean-Marc Falcone, nommé à l'âge de 64 ans - le même âge qu'a aujourd'hui Pierre Pouëssel, qui décroche là-aussi son premier poste de préfet de région.

Cette valse des préfets, dont se plaignent régulièrement les élus locaux, a sans doute nui au dossier des gens du voyage : le Loiret ne respecte toujours pas la loi de 2000 sur les aires de grand passage, et même si un nouveau schéma d'aménagement a été adopté, le dossier n'est toujours pas totalement bouclé : aucune aire n'a encore été aménagée à ce jour.