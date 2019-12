Pierre Savelli : "Bastia n'est pas une ville endormie, loin s'en faut"

Corse, France

Après avoir évoqué le contexte, les circonstances de sa candidature, Pierre Savelli a longuement répondu aux critiques nombreuses de ses adversaires qui estiment que, depuis six ans, Bastia est une ville en panne, déclassée.

Ce n'est pas une ville à l'arrêt, c'est une ville qui vit, le jour et la nuit

Le maire sortant a défendu bec et ongles le bilan de la mandature écoulée : "Une ville qui a les finances de Bastia, une ville pauvre, avec très peu de recettes, qui se permet en six années de faire 100 millions d'investissements, ce n'est pas une ville à l'arrêt, c'est une ville qui vit, le jour et la nuit (...) Beaucoup d'animations, beaucoup de travail dans les écoles, beaucoup de travail en faveur des personnes les plus démunies, d'actions en faveur des personnes âgées (...) Beaucoup de travaux, l'Aldilonda, le Mantinum..., la rénovation de l'ancien. Tout ce qui a été fait montre que Bastia n'est pas une ville endormie. Loin s'en faut."

Pierre Savelli l'assure : "Bastia n'est pas une ville à l'arrêt" Copier

Pierre Savelli a défendu son bilan © Radio France - Michèle Castellani

Et pourtant, relance Patrick Vinciguerra, si la population de la ville a augmenté ces dernières années, ce n'est que faiblement, elle a gagné seulement 800 habitants depuis 2016, une population qui stagne autour de 45 000 habitants ; un taux de chômage en légère baisse, mais supérieur à celui des villes de la même importance 8, 8 %, contre par exemple 7,2 à Ajaccio ; de nombreux commerces toujours fermés en centre-ville... Tout ça n'est pas le signe d'une ville en pleine expansion ?

Notre premier travail a été de mettre fin au cercle vicieux qui faisait que Bastia se vidait de son contenu

"Nous n'avons pas dit que Bastia est une ville en pleine expansion, rétorque Pierre Savelli. Notre premier travail a été de mettre fin au cercle vicieux qui faisait que Bastia se vidait de son contenu. Au niveau du dynamisme économique, de son attractivité. Notre première préoccupation a été de mettre fin à ça. C'était un gros travail, nous y sommes parvenus (...) Le travail accompli a apporté des fruits qui bien sûr ne sont pas suffisants. En tout cas nous avons mis toute notre énergie pour que Bastia devienne la ville qu'elle doit être".

Pierre Savelli Copier

Vinti Minuti avec Pierre Savelli, une émission à écouter ou réécouter en intégralité sur francebleurcfm.