Pierre Sutour élu maire de Saint-Jory-las-Bloux

A 68 ans, Pierre Sutour est devenu le nouveau Maire de Saint-Jory-las-Bloux le dimanche 11 septembre après un conseil municipal extraordinaire. Après plusieurs mois d'intérim suite au décès de Jean-Pierre Sautonie en juin 2022, Pierre Sutour, enfant du village, a pris ses fonctions, entouré de nouveau adjoints : Christiane Billat (1ère adjointe en charge de l'administration), Marine Girardot (2ème adjointe en charge des affaires sociales et de l'animation de la commune) et Laurent Bernier (en charge du développement économique).

Christiane Billat, Marine Girardot et Laurent Bernier © Radio France

Une stabilité retrouvée et une nouvelle dynamique de travail après plusieurs semaines pendant lesquels la disparition de Jean-Pierre Sautonie ( 77 ans) occupait tous les esprits. Début septembre, les habitants de Saint-Jory-las-Bloux ont retrouvé le chemin des urnes pour élire une nouvelle conseillère municipale (Martine Loubriat-Faure).

La disparition de Jean-Pierre Sautonie a été un choc pour tout le monde Copier

Le Maire entouré du Conseil Municipal de Saint-Jory-las-Bloux © Radio France

6 femmes et 5 hommes forment la nouvelle municipalité de la commune du Périgord vert. Pierre Sutour insiste sur les 2 grands axes de travail : Le développement des animations sur la commune (après 2 années de crise covid) et l'augmentation du tissu économique local en s'appuyant sur le plus gros employeur de la commune Les cercueils Bernier.

Les 2 axes du projet municipal Copier

Pierre Sutour, un enfant de Saint-Jory

Après une carrière professionnelle au sein d'une grande multinationale dans le secteur de l'informatique, Jean-Pierre Sutour quitte la région parisienne pour revenir sur ses terres natales et profiter de sa retraite. Passionné de chiens (Husky), bricolage et assumant déjà les fonctions de président de l'association Saint-Jory Loisirs, Jean-Pierre Sutour avoue "qu'il n'avait au départ aucune ambition politique". Pourtant son grand-père a porté l'écharpe de Maire pendant 33 ans et le nom de Sutour existe sur le village depuis le 17ème siècle.