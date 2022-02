Présidentielle : Piolle, Ferrari, Barbier, Vallini n'apparaissent pas dans la liste provisoire des parrains

Plusieurs élus de premier plan n'ont parrainé personne dans la course aux signatures pour l'élection présidentielle. Le dernier bilan publié mardi soir par le Conseil constitutionnel ne rend compte que des parrainages qu'il a validés. Certains apparaitront ce jeudi soir ou la semaine prochaine.

Il peut se passer quelques jours entre la réception d'un parrainage et sa validation. Cela explique l'absence de certains noms. C'est le cas d'Éric Piolle ! Le maire de Grenoble nous a confirmé qu'il a bien donné son parrainage à Yannick Jadot, mais seulement ces derniers jours. Éric Piolle devrait donc apparaitre ce jeudi soir sur le site du Conseil constitutionnel à un moment où Yannick Jadot a déjà récolté 565 parrainages.

Son rival de gauche, Christophe Ferrari, n'apparait pas non plus. Ce dernier annonce qu'il donnera sa signature en fin de semaine à Christiane Taubira... à qui il en manque 396.

À part Éric Piolle, un autre écologiste n'apparaît pas, le maire de Saint-Égrève, Laurent Amadieu. Le maire de Meylan, Philippe Cardin non plus. Pas plus que Patrice Nicole-William de Villefontaine.

Quant à Franck Longo, maire centriste de Fontaine, il a rejoint la banque des parrainages de François Bayrou, il donnera son parrainage à Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon alors qu'il soutient le président de la République.

Frank Longo, maire de Fontaine Copier

Le président LR du département, Jean-Pierre Barbier n'a donné son parrainage à personne. Quant à son prédécesseur socialiste, il n'apparaît pas non plus. André Vallini nous a répondu "je réfléchis". Le sénateur est le seul des 15 parlementaires isérois à ne parrainer personne... pour l'instant.