Pique-niques interdits sur la promenade à Saint-Laurent-du-Var : "une mesure anti-sociale", selon Bryan Masson

Dans un communiqué ce jeudi 11 mai, Bryan Masson, le député RN des Alpes-Maritimes, fustige le maire LR de Saint-Laurent-du-Var, pour son arrêté "visant à interdire purement et simplement aux familles de venir profiter des plages de la commune autour d’un pique-nique." Sauf que le maire Joseph Segura, l'a précisé sur France Bleu Azur : cet arrêté concerne uniquement la promenade du littoral de sa commune, pas les plages !

Le député dénonce "un arrêté socialement scandaleux" ...

"En 2020 j’avais pour slogan Les Laurentins D’abord, avec Joseph Segura c’est plutôt Les Laurentins Dehors" : le député Bryan Masson a voulu frapper fort, en taclant le maire de Saint-Laurent-du-Var et son arrêté anti pique-niques.

Bryan Masson dénonce "une mesure anti-sociale et anti-tourisme", venue d'un maire manquant "cruellement de vision et d'ambition". Il pointe du doigt "un arrêté socialement scandaleux", "une mesure injuste qui consiste à punir l’ensemble de la population et des touristes pour les agissements d’une poignée d’impolis et une énième tentative d’infantiliser les Laurentins".

Selon le député, cet décision va pénaliser "ceux qui n’ont plus les moyens de s’offrir des restaurants du bord de mer", et "mettre à mal notre tourisme, déjà bien maltraité par le transfert de la compétence à la métropole Nice Côte d’Azur"... Mais il n'a pas pris en compte l'arrêté et son périmètre dans le détail.

... Sauf que l'arrêté concerne "800 mètres" de promenade seulement, pas les plages

En effet, le maire était l'invité de France Bleu Azur mardi 09 mai. Dans "Un maire, une info" , Joseph Segura a précisé "que l'arrêté interdit le pique-nique sur la promenade du littoral, sur 800 mètres seulement : du centre commercial CAP300, qui se jette sur les Flots Bleus."

L'arrêté concerne près de 800 mètres à Saint-Laurent-du Var, la promenade du littoral unqiuement - Capture d'écran Google Map

Depuis plusieurs mois selon le maire, les incivilités ont augmenté, notamment les jets de déchets : "Nous avons fait des efforts d'embellissement sur cette promenade, donc un peu de respect! Il y a une minorité qui ne respecte pas, qui jette ses poubelles sur la promenade, donc j'ai pris cet arrêté."

Joseph Segura rappelle que les pique-niqueurs sont les bienvenus sur les belles plages de Saint-Laurent-du-Var : "Imaginez un seul instant, des tables ou des chaises en plein milieu de la promenade des anglais, ou sur la croisette... Non ! Sur notre littoral, c'est la même chose. Il y a de belles plages pour aller pique-niquer sur le littoral, mais sur cette promenade, on respecte ces espaces partagés."

