Piriac-sur-Mer : 88 Afghans accueillis dans un centre de vacances

La préfecture de Loire-Atlantique l'annonce ce jeudi matin : 88 Afghans évacués de Kaboul sont arrivés dans le département mercredi soir., à Piriac-sur-Mer.

Il s'agit principalement de familles, hébergées dans le centre de vacances du Razay, une colonie de vacances qui n'accueille plus d'enfants. Elles devraient y rester au moins un mois et bénéficieront d'un accompagnement social et psychologique avec le soutien de l'Agence régionale de Santé et des équipes du SDIS (service départemental d'incendie et de secours).

"Les Afghans qui souhaiteraient demeurer à long terme sur le territoire national seront accompagnés matériellement et administrativement dans leur demande d'asile", écrit la préfecture dans son communiqué.