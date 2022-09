Place de la République à Caen : "L'essentiel c'est qu'il y aura une halle gourmande" affirme le maire

Interview de rentrée pour le maire de Caen et président de la communauté urbaine Caen-la-Mer ce vendredi matin sur France Bleu Normandie. Joël Bruneau a répondu à nos questions sur l'actualité de la semaine notamment l'attaque au couteau au lycée Malherbe, le début de la foire internationale de Caen, les obsèques de la reine d'Angleterre... Il est aussi revenu sur le projet controversé de halle gourmande sur la place de la République. Une nouvelle copie va être présentée et on est loin du projet initial.

France Bleu : Vous avez été surpris par l'attaque au couteau, mardi, au lycée Malherbe ?

Joël Bruneau : "Oui, parce que les autorités nationales disent toujours que Caen est une ville calme. Elle ne l'est pas tant que ça. Malheureusement, il arrive ici ou là que nous ayons des problèmes, y compris de délinquance. Pour autant, heureusement, c'est quelque chose de totalement inédit qui, j'espère, ne se reproduira évidemment jamais."

Après l'agression d'une professeure, le proviseur du lycée Malherbe a tapé du poing sur la table notamment sur la question des réseaux sociaux. Vous soutenez sa démarche ?

"Je pense que nous sommes nombreux à penser que les réseaux sociaux, c'est comme tous les outils. Ça peut rendre service, mais ça peut aussi avoir beaucoup de déviances. On en constate malheureusement tous les jours. Après, l'agression qu'a subie la professeure peut trouver des explications, mais en aucun cas aucune justification. C'est évidemment un acte absolument inadmissible."

Des collégiens de Mondeville et Colombelles pourront aller au collège Henri Brunet à Caen. Une décision du conseil départemental qui manque de transparence ?

_"_Je ne sais pas comment les choses effectivement ont été préparées. Ce dont je suis intimement persuadé à titre personnel, c'est que notre système scolaire, qui, chacun maintenant l'admet, est très reproductif sur le plan social, souffre de cet état de fait, notamment à cause de la carte scolaire. La carte scolaire, qu'on le veuille ou non, ressemble beaucoup quand même à la carte du prix de l'immobilier. Ce qui fait que vous avez les enfants issus de milieux favorisés qui vont ensemble au collège et ceux qui sont de milieux plus défavorisés qui vont ensemble dans un autre collège. Le niveau des collèges n'étant pas le même, évidemment. Par conséquent, tout ce qui peut être entrepris pour faire ce brassage social qui peut permettre effectivement de travailler davantage à ce que l'on souhaite et qu'on réussit de moins en moins à faire. C'est à dire l'égalité des chances. Cela me paraît aller dans le bon sens."

Est ce que Caen-la-Mer a les moyens d'assurer le ramassage scolaire pour eux ?

"Je pense que nous trouverons des solutions techniques, comme on en a trouvé d'ailleurs pour les enfants de Colombelles qui devaient aller à Mondeville."

La foire de Caen s'ouvre aujourd'hui. Ce n'est plus celle d'antan. Pourquoi ? Parce que le monde économique est en mutation ? Parce qu'il y a une crise du pouvoir d'achat ?

"Oui, et puis il y a aussi les modes de distribution qui évoluent. Une foire, c'est d'abord une vitrine économique. Et aujourd'hui, des vitrines, il y en a plein. Vous parliez des réseaux sociaux tout à l'heure. Et bien, il y a plein de choses qui ont évolué. On peut toujours dire que c'était mieux avant. En tout cas, aujourd'hui, c'est différent et ce le sera sans doute aussi demain. Mais je veux saluer, quand même, les organisateurs parce que cette foire, elle a encore une belle consistance. Elle va, j'en suis certain, accueillir de nombreux visiteurs. Ça reste un rendez vous important dans notre ville."

La concertation pour la nouvelle ligne de tramway commence à la fin du mois. Vous redoutez ce moment de confrontation à la population, aux mécontents ?

_"_Je redoute d'autant moins la concertation que nous avions déjà engagé une vaste procédure de concertation il y a quelques mois. Mais cette fois ci, il s'agit de la concertation "officielle" , celle qui est encadrée par la Commission nationale du débat public. Et j'invite simplement chaque citoyen à venir dire ce qu'il en pense, qu'ils émettent des arguments contre ou des arguments pour. En tout cas, une concertation, ça sert effectivement à bien comprendre les enjeux d'un projet comme celui-ci qui est un projet majeur. Comprendre aussi en quoi il participera à l'évolution de notre ville. À une époque où de fait, toutes les villes réfléchissent à des moyens de mieux organiser le partage de l'espace public entre les différents usages et pour sortir du tout automobile. Je crois qu'il faut que nous ayons un débat posé sur cette question comme sur d'autres."

Où en est le "nouveau" projet de halles gourmandes, place de la République ? C'était un engagement de votre campagne en 2014

"L'équipe qui a été sélectionnée pour établir ce projet de halles gourmandes a fait évoluer son projet. Ce qui est important pour moi, c'est que nous allons, j'espère bien, pouvoir enfin sur cet espace construire une halle gourmande."

Mais il n'y aura plus de cinéma, de centre commercial, de parkings souterrains ?

"Il y a des modifications majeures. Effectivement, plus de parking souterrain, parce qu'il y a une évolution technique, juridique. Donc c'est pour simplifier les choses. Pour apaiser le débat, aussi, on passe dans un système de location, entre guillemets, du terrain plutôt que d'une cession via un bail emphytéotique. Mais, l'essentiel, c'est qu'on puisse avoir demain, à Caen, cette halte gourmande. C'est un équipement qui est devenu presque commun dans beaucoup de villes. Et ça serait quand même un comble qu'une ville comme la nôtre, au cœur d'un terroir d'une telle qualité, puisse pas jouir d'un tel équipement."

Lundi, les funérailles d'Elizabeth II auront lieu à l'abbaye de Westminster initiée par Guillaume le Conquérant et construite en pierre de Caen. Vous avez publié des photos d'archives de la reine à la mairie de Caen. Cela vous a touché ?

"Il y a des liens très particuliers entre Caen et la Grande-Bretagne, ils n'ont pas toujours été complètement amicaux. Mais on a évidemment des liens particuliers qui qui existent toujours, qui sont liés bien sûr à une histoire très ancienne. En remontant bien sûr à Guillaume le Conquérant mais aussi, plus récemment, des liens qui ont été forgés dans les dans la dure période de la Libération et des combats de 1944."