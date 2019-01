Place des communes, sécurité routière, gilets jaunes : les maires du Gard et de la Lozère prennent la parole à Souillac

600 maires de la région Occitanie étaient réunis à Souillac (Lot) face à Emmanuel Macron. Comme en Normandie il y a quelques jours, ils ont pris la parole pour lui exposer un certain nombre revendications. Parmi eux, des maires du Gard et de la Lozère.

Gard, France

12 maires du Gard invités à rencontrer Emmanuel Macron à Souillac dans le Lot. C'est Didier Bonneau, le maire de Saint-Etienne-des-Sorts et président de l'association des maires ruraux du Gard qui a pris la parole le premier. Il a une nouvelle fois plaidé pour que le Président de la République entende davantage la parole de ses concitoyens et remette la commune à la place qu'elle mérite.

" Je vous demanderai de remettre la commune au centre des décisions qui la concernent. Si l'ensemble du mille-feuilles est un outil et plus une gouvernance, vous retrouverez la paix sociale dans ce pays".

Didier Bonneau, maire de Saint Etienne des Sorts Copier

" Réaliser une République modeste et exemplaire à la fois "

Philippe Ribot, le maire de Saint-Privat-des-Vieux et vice président de l'agglomération d'Alès lui a tenu à rappeler que le bassin industriel d'Alès était le seul de la région à ne pas être encore connecté à l'autoroute A9. Et qu'il faudrait encore certainement 10 ans avant que cela soit le cas. Il a également souhaité relayer quelques unes des remarques déposées sur le cahier de doléances déposé dans sa commune. Il a aussi plaidé pour une République modeste et exemplaire.

" Le problème du pouvoir d'achat, pour les travailleurs pauvres et les retraités. Et la volonté de voir les privilèges de certains supprimés".

Philippe Ribot, maire de Saint Privat des Vieux Copier

La Lozère également représentée

Laurent Suau, le maire de Mende est également intervenu. Il a souhaité lui aussi être davantage entendu par le gouvernement notamment en matière de sécurité routière.

"Il ne faut pas s'étonner que les radars brûlent. Ils ne sont pas installés au bon endroit alors que j'ai une route extrêmement accidentogène sur laquelle j'ai demandé à ce qu'on installe un radar tronçon et on ne veut pas m'écouter !"

Laurent Suau, le maire de Mende Copier

Il a également souhaité que l'Etat reprenne la main dans la gestion des autoroutes et qu'elles ne soient plus confiées à de grands groupes privés.